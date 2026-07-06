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Alicante Gastronómica crece como escaparate experiencial en su octava edición

El certamen se celebrará del 2 al 5 de octubre en Fira Alacant e incorpora más conferencias y concursos, así como un "aula de quesos"

El Adda ha albergado una pequeña demostración tras la presentación de Alicante Gastronómica.

El Adda ha albergado una pequeña demostración tras la presentación de Alicante Gastronómica. / ALEX DOMINGUEZ

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Ana Jover

Ana Jover

Alicante

La presentación de Alicante Gastronómica ha desvelado lo que será la programación de la octava edición del certamen. En un acto multitudinario que se ha celebrado este lunes en el Adda, la presidente del evento Gema Amor ha avanzado las novedades que vuelve a tener a Fira Alacant como escenario del 2 al 5 de octubre. El aumento de conferencias y los nuevos concursos quieren consolidar el carácter experiencial de una feria que tendrá a México como país invitado.

La edición incluye el primer concurso profesional de corte jamón y los concursos profesional y amateur de All i Oli by Sezar Blue, además de los certámenes del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo y el ya tradicional Campeonato de España de Tortilla de Patatas. También la empresaria ha anunciado la creación de un "Aula del Queso".

La feria prevé reunir a 260 expositores y contar con la participación de 130 chefs con Estrellas Michelin y Soles Repsol; además de programar más de 460 ponencias y talleres participativos abiertos al público general. La Cámara de Comercio alicantina, organizadora del certamen, ha previsto un total de ocho escenarios y 17 concursos en más de 36.000 metros cuadrados de feria distribuida en los dos pabellones.

Foto de familia de autoridades y organizadores de Alicante Gastronómica 2026 en el Adda de Alicante.

Foto de familia de autoridades y organizadores de Alicante Gastronómica 2026 en el Adda de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

A lo largo de los cuatro días, se espera consolidar la cita para Alicante y para el sector. En las intervenciones, la consellera de Turismo, Marián Cano, la ha definido como "uno de los grandes escaparates de la cocina mediterránea y como un proyecto que reúne a todo el sector en torno a la excelencia, la innovación y el producto de proximidad”. En línea similar, se ha manifestado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. Ambas instituciones respaldan la iniciativa.

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Por parte de la organización, tanto el crítico Rafael García Santos como el pastelero Paco Torreblanca, han dado cuenta de la proyección internacional del evento; mientras que el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha agradecido a empresas y representantes del sector que se hayan ido sumando al proyecto que se recuperó como idea hace una década dsde la entidad.

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