AVE reclama a Gobierno mantener ritmo inversor y de ejecución en el Corredor Mediterráneo

El primer chequeo semestral del Corredor Mediterráneo de 2026 confirma que el 84 % de la infraestructura está ya en obras, aunque numerosos hitos previstos para 2026 vuelven a aplazarse y varios tramos estratégicos continúan sin fecha de finalización. Esta es la principal conclusión que el empresariado del movimiento "Quiero Corredor", expone en su último informe.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha destacado que "no podemos resignarnos a que los plazos sigan alargándose. Cada retraso supone perder oportunidades para atraer inversión, generar empleo y reforzar la competitividad logística del arco mediterráneo”.

El informe técnico, en el que desde 2016 se revisa cada seis meses el estado real de esta infraestructura, confirma que el proyecto continúa avanzando, pero también evidencia que buena parte de los compromisos comprometidos para los últimos años siguen acumulando retrasos.

Informe del tramo entre Alicante y Murcia a fecha de junio de 2026. / Fuente: #QuieroCorredor

"La totalidad de la infraestructura se encuentra en alguno de los procesos de desarrollo; sin embargo, únicamente el 36 % del proyecto está ya en servicio". Para los responsables del movimiento, este segundo dato es crítico, porque es "un porcentaje que permanece prácticamente estancado respecto a los últimos chequeos, lo que demuestra que el reto ya no es solo iniciar actuaciones, sino culminarlas y ponerlas en funcionamiento".

Espera portuaria

En cuanto a los tramos que afectan al conjunto de las provincias valencianas, el informe reconoce, por un lado, avances importantes, sin olvidar los retos pendientes. En la actualidad, la Comunidad "concentra un mayor volumen de actuaciones". De hecho en el detalle de las zonas, se señala que Valencia-La Encina continúa en ejecución la implantación del ancho internacional, mientras que "el nudo de La Encina avanza hacia su transformación para viajeros con previsión de finalizar en 2027".

Como aviso, AVE marca como punto crítico el acceso ferroviario para mercancías entre La Encina y el Puerto de Alicante el cual sigue sin disponer de una fecha concreta de puesta en servicio.

Otra las actuaciones pendientes continúa siendo el denominado triángulo Monforte-Elche-Alicante. Los proyectos permanecen en fase de redacción pese a tratarse de una actuación estratégica para compatibilizar el desarrollo de las Cercanías con el tráfico de mercancías hacia el puerto de Alicante.

Miguel Ángel Montesinos

El informe vuelve a constatar que varios de los hitos previstos para 2023, 2024 y 2025 se han desplazado nuevamente hasta 2026, 2027 o incluso más allá, mientras que otros continúan sin calendario definido. Por ello, pese a los avances registrados durante los últimos años, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) considera que el Corredor Mediterráneo sigue afrontando importantes desafíos para poder conectar Algeciras con la Frontera Francesa en los plazos establecidos.

En resumen, el informe denuncia "los sucesivos aplazamientos, la falta de un calendario definido para actuaciones clave y la ausencia de una conexión plenamente interoperable con la red ferroviaria europea continúan lastrando el potencial de esta infraestructura estratégica".

Ficha del informe de junio 2026 en el tramo entre Valencia y Alicante. / Fuente: #QuieroCorredor

Uno de los retrasos claves en Cataluña afecta de lleno a la Comunidad Valenciana, donde el documento indica que la "comunicación en alta velocidad entre Barcelona y la región valenciana no estará en uso hasta los primeros meses de 2028".

El embudo valenciano

No obstante, la mayor preocupación se centra ahora en el entorno de la capital valenciana. El informe refleja los "avances relevantes. El Canal de Acceso mantiene su ejecución con horizonte de finalización en 2028, mientras que están en estudio las alternativas de trazado del Túnel Pasante y en obras el canal de acceso al mismo, dos actuaciones imprescindibles para separar definitivamente el tráfico de viajeros y mercancías y aumentar la capacidad ferroviaria del corredor".

Desde "Quiero Corredor", se insiste en la necesidad de finalizar estas obras, pues, como ya dijo Vicente Boluda durante la presentación del cortometraje “Sí, quiero, (Corredor)” en 2021, en caso de no salir adelante en los plazos establecidos, Valencia volverá a ser “el semáforo de Europa”.

Por el norte de la Comunidad, el chequeo registra las obras para transformar al ancho internacional la doble vía entre Tarragona y Castellón con el objetivo de finalizar durante 2027 y entrar en servicio en 2028. Al mismo tiempo, avanza la instalación del tercer carril entre Castellón y Valencia sobre la segunda vía, cuya finalización continúa prevista para este año.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, advierte de las consecuencias en los retrasos. / Fuente: Europa Press/ Alejandro Martínez

Demandas

El movimiento considera imprescindible mantener el ritmo inversor y acelerar la ejecución de aquellas actuaciones que siguen condicionando la continuidad del eje ferroviario mediterráneo, especialmente los accesos portuarios y los tramos que aún carecen de calendario de finalización, donde se incluyen también toda la franja que va desde la Región de Murcia hasta Andalucía que acumula también retrasos hasta en algunas deficiones.

AVE insiste en que "completar el Corredor Mediterráneo es una cuestión de competitividad, cohesión territorial y conexión efectiva con Europa. Cada actuación que se completa nos acerca al objetivo, pero cada retraso resta competitividad a nuestras empresas".

Desde el sector empresarial, expresan, así que "nos cuesta comprender que la conexión entre la segunda y la tercera ciudad del país, que concentran una parte fundamental de la actividad económica y exportadora de España, siga sufriendo retrasos. O que la huerta de Alicante, la Región de Murcia y Andalucía, considerada la despensa de Europa, no tenga conexión para enviar sus productos. Es fundamental mantener el impulso inversor y acelerar las obras pendientes para disponer cuanto antes de un Corredor Mediterráneo plenamente operativo”, ha destacado Vicente Boluda, presidente de AVE.

Si se cumplen todos los plazos establecidos a día de hoy, el Corredor Mediterráneo podría estar en servicio Almería hasta la frontera francesa a finales de 2028 o principios de 2029. Sin embargo, el Movimiento #QuieroCorredor remarca la preocupación ante la imposibilidad de tener una fecha prevista para poner en servicio esta infraestructura al completo, desde Algeciras hasta la frontera francesa, ya que los tramos más atrasados (Murcia-Cartagena y Almería-Granada) están en proyecto sin fecha definitiva.