La constructora alicantina CHM supera los 200 millones de facturación tras crecer un 30 % el último año

La constructora alicantina CHM pisa el acelerador. La compañía propiedad de los Martínez Berna cerró el pasado ejercicio con un aumento de su facturación de más del 30 % y una mejora del beneficio del 45 %, gracias, sobre todo, a los mayores ingresos por obra pública, a la mejora en su mercado tradicional -la Comunidad Valenciana- y el fuerte incremento registrado en comunidades como Madrid o Baleares.

Así se desprende de las cuentas oficiales que la firma ha remitido al Registro Mercantil, en las que sus responsables destacan la importante cartera de proyectos que acumula la compañía y que garantiza su carga de trabajo para los próximos años.

Desde el punto de vista de los ingresos, la firma logra una cifra de negocio de 202,1 millones de euros, casi 48 millones más que el año anterior. Un incremento que se traslada casi de forma calcada a las cuentas consolidadas de Grupo Vallalba, el conglomerado que reúne el conjunto de negocios de los Martínez Berna -que también incluye la explotación de apartamentos turísticos y otras constructoras-, que cerró el ejercicio con 240,5 millones de euros de facturación, frente a los 186 del ejercicio anterior.

Por tipo de cliente, de nuevo, la compañía consiguió el grueso de su negocio gracias a las adjudicaciones de obra pública, que aportaron 153,4 millones de euros, frente a los 119 de 2024. La contratación privada aportó otros 46 millones de euros (30,7 millones el año anterior), mientras que los trabajos para otras compañías del grupo aportaron 2,6 millones a la constructora.

Mercados

Por mercados geográficos, la Comunidad Valenciana se mantiene como el más destacado, al concentrar 119,5 millones de euros; seguida a mucha distancia por Murcia, con 29,5 millones de euros.

Pero quizás lo más destacado en este aspecto es el importante incremento de ingresos que la compañía anota en Madrid, donde facturó 15,1 millones frente a los 9,3 de 2024; y, sobre todo, en Baleares, donde sus ingresos por trabajos entregados se disparan de apenas 1,5 millones en el ejercicio anterior a 14,6 millones.

Igualmente, la firma también consigue facturaciones destacadas en Andalucía, con 9,7 millones; Castilla- La Mancha, con 8,1 millones; y Cataluña, con 4,3 millones, según consta en sus balances.

Otra vista de la sede de CHM. / Información

La mejora del negocio también se dejó notar en la rentabilidad, que mejoró a pesar de que los costes de los materiales o de la energía siguieron en niveles elevados. Así, el beneficio neto ascendió a 5.686.206 euros, un 45,17 % más que los 3.916.744 euros contabilizados en 2024.

En consonancia, la plantilla media de CHM pasó de 660 a 702 trabajadores.

De cara al futuro, el informe de gestión de la constructora recalca que la compañía finalizó el ejercicio con una cartera de obra contratada de 351 millones de euros para los próximos años, lo que supone un incremento del 8%. Además, los directivos de la compañía señalan que se trata de encargos de "clientes de calidad", como son el Ministerio de Transportes, Adif, las comunidades autónomas y entidades locales.

La firma también tiene importantes esperanzas depositadas en las nuevas líneas de negocio que ha desarrollado en los últimos ejercicios, como la ingeniería o el suministro y construcción de plantas fotovoltaicas.