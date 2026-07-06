Fempa y sindicatos cierran un convenio con subida salariales progresivas con un 4 % para este año

La Federación del Metal de la provincia alicantina (Fempa), CCOO y UGT han firmado este lunes el nuevo convenio colectivo de la industria, los servicios y las tecnologías del sector en Alicante. El acuerdo tendrá una vigencia de tres años (2026- 2028), y dará cobertura alrededor de 55.000 personas trabajadoras. El incremento salarial sigue la senda marcada por el segmento comercial y patronal y sindicatos cierran una subida del 4 % para 2026, del 3 % para 2027 y del 2,5 % para 2028.

Por otra parte, el documento incorpora una cláusula de revisión salarial topada para cada uno de los años de vigencia del convenio, sin devengo de atrasos. En materia de jornada, se establece para el año 2028 una jornada anual de 1.748 horas, lo que supone un ajuste respecto a la actual de 1.752 horas anuales.

Desde la federación alicantina consideran que "el acuerdo alcanzado representa un marco de estabilidad, seguridad jurídica y paz social para uno de los sectores más estratégicos del tejido productivo alicantino". Para Fempa, el nuevo convenio permite a las empresas planificar su actividad durante los próximos tres ejercicios con mayor certidumbre, en un contexto marcado por la situación geopolítica, la transformación tecnológica, la sostenibilidad, la reorganización de los procesos productivos y la necesidad de seguir reforzando la competitividad del sector.

El acuerdo afecta a más de 55.000 trabajadores de la provincia. / INFORMACIÓN

En este sentido, el presidente de la patronal, José Julián Farell, ha destacado que la firma “es una excelente noticia para las empresas y para el conjunto del sector metal de la provincia de Alicante, porque garantiza un marco de estabilidad y paz social hasta 2028, aporta certidumbre para la planificación empresarial y permite seguir avanzando en la modernización de nuestras industrias, servicios y actividades tecnológicas”.

Nuevas cláusulas

Entre las principales novedades del texto destacan la incorporación de un protocolo de emergencia climática, un plan de movilidad sostenible, un permiso para las víctimas de violencia de género, la regulación de guardias y retenes y un protocolo LGTBI. Asimismo, el convenio limita el complemento de incapacidad temporal a la vigencia de la relación laboral. Respecto al uso de inteligencia artificial, el convenio ha introducido una cláusula que sigue el actual reglamento en el que se acota todas las cuestiones relacionadas con todas aquellas decisiones que afecten a la gestión de los recursos humanos. Así de aplicarse IA en procesos, la toma de decisiones final deberá estar supervisada por un responsable de la empresa.

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Con este acuerdo, el sector metal alicantino contará con un convenio actualizado para el periodo 2026-2028, orientado a reforzar la estabilidad de las empresas, consolidar la paz social y acompañar la modernización de una actividad esencial para la economía provincial.

Por último, Farell ha subrayado también “la responsabilidad de las partes negociadoras para alcanzar un acuerdo equilibrado, que tiene en cuenta la realidad de las empresas y, al mismo tiempo, contribuye a ordenar las condiciones laborales de miles de personas trabajadoras”. Así, desde el empresariado se ha señalado que “la competitividad del sector pasa necesariamente por contar con reglas claras, seguridad jurídica y capacidad de adaptación a los nuevos retos industriales, climáticos, sociales y digitales”.