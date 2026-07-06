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La quesera neerlandesa Royal A-ware, popular por sus edam y sus gouda, adquiere al fabricante catalán TGT

La firma con sede en Viladecans, en Barcelona, se mantendrá como una organización independiente y asegura la continuidad de sus 900 trabajadores

Camioneta de reparto de los quesos TGT, con sede en Viladecans (Barcelona).

Camioneta de reparto de los quesos TGT, con sede en Viladecans (Barcelona). / TGT

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

La empresa familiar catalana TGT, una de las principales productoras y comercializadoras de quesos en España y Portugal, ha anunciado este lunes un acuerdo de fusión con la neerlandesa Royal A-ware, líder europeo en el sector. El acuerdo servirá a la firma con sede en Utrecht para aprovechar la posición de liderazgo de TGT en el sur de Europa gracias a su red de distribución; mientras que la compañía oriunda de Viladecans (Barcelona) se mantendrá como una organización independiente dentro del organigrama de Royal A-ware. Además, TGT "podrá apoyarse en la capacidad de producción internacional, la fortaleza innovadora y la integración de la cadena de suministro" de su nueva aliada, señalan ambas en un comunicado. "Las dos compañías comparten una cultura emprendedora, una visión a largo plazo y un firme enfoque en la calidad, la innovación y las relaciones sostenibles con ganaderos, clientes y socios", agregan en la misma nota, en la que no se especifica cuál es el importe económico de la operación.

Creada en 1963 y con una plantilla de más de 900 empleados, TGT asegura que entra en esta nueva etapa empresarial "como un paso lógico en su desarrollo", afirma Teodoro García, segunda generación de la familia García Trabadelo, fundadora de la empresa. "Royal A-ware es una firma familiar que comparte nuestros valores y cuenta con una sólida posición internacional. Tenemos plena confianza en que es el socio adecuado para la próxima etapa de TGT", agrega el empresario, que asegura que "la familia seguirá estrechamente implicada, tanto operativa como financieramente, en el desarrollo futuro de todo el grupo".

Amplia gama de quesos y lácteos

Para Jan Anker, presidente del consejo de administración de Royal A-ware, "unir fuerzas con el grupo TGT implica crear nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecer un mejor servicio a los clientes con una amplia gama de quesos y productos lácteos". Anker ha elogiado la "posición impresionante en los mercados del queso español y portugués" que ha construido la empresa catalana, con la que, ha dicho, "comparte la misma mentalidad emprendedora y un firme compromiso con las relaciones a largo plazo".

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Los dos directivos han insistido, asimismo, en que "la continuidad sigue siendo una prioridad clave para empleados, clientes y proveedores, de manera que TGT continuará operando desde España y mantendrá su posición en el mercado, su experiencia local y sus relaciones de confianza con los clientes". Tras la aprobación oficial del acuerdo, Teodoro García se incorporará al consejo de supervisión de Royal A-ware, de manera que esta compañía contará a partir de ahora con tres familias accionistas. Y es que la empresa neerlandesa es, a su vez, fruto de la fusión, en 2010, de las empresas familiares Bouter Kaas (fundada en 1890) y Anker Kaas (también creada en 1963, como TGT).

Fuente: El Periódico

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