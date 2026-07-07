Nueva etapa para el Llano del Espartal: nace su Entidad de Gestión y Modernización en Alicante

La organización y conformación de las áreas industriales de Alicante avanza. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la constitución definitiva de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del Llano del Espartal. Este área se convierte en la quinta de la ciudad y ocupa una superficie superior cercana a los 650.000 metros cuadrados. Un total de 218 propietarios y empresas se agruparán bajo esta denominación que abren nueva etapa en el área industrial que va desde la autovía A-70 hasta el cementerio municipal.

El Llano del Espartal se suma a la relación de los otros cuatro puntos que están en funcionamiento como son Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga y Ocaña Avanza. Junto con la aprobación de la constitución de la EGM se incluye el convenio de colaboración con el Ayuntamiento alicantino y los estatutos y el plan de actuación de la entidad.

La configuración del nuevo mapa industrial de Alicante se ha visto reforzada por Impulsalicante, el organismo de la Agencia de Desarrollo Local que está participando en labores de asesoramiento. Esta entidad cuenta también con el apoyo de la Federación de Áreas Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) con la que mantiene otro acuerdo para la elaboración de los documentos que prescribe la Ley 14/2018 de Modernización de las Áreas Empresariales autonómica.

Imagen cartográfica en la que se pueden ver las EGM industriales de Alicante. / Fuente: GVA

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España ha avanzado la próxima constitución de una sexta entidad para gestionar el espacio industrial del entorno de Mercalicante. La edil ha señalado que se trata de una herramienta que ayuda a mejorar la colaboración entre empresas e instituciones, así como el hecho de que "facilita el acceso a nuevas ayudas mejorando su catalogación”.

En cartera, desde el Ayuntamiento se ha asegurado que "este último año hemos impulsado actuaciones de mejora de servicios e infraestructuras con el Ivace por 2,2 millones de euros en las áreas empresariales de Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Ocaña Avanza y Aguamarga".