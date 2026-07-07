Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebaja IBI AlicanteOla calor extremaDeclaración Les NausPP Orgullo OrihuelaDerechos pasajeros UEEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Logística

Nueva etapa para el Llano del Espartal: nace su Entidad de Gestión y Modernización en Alicante

Más de 200 empresas conforman la nueva Entidad de Gestión y Modernización (EGM) que atiende a la zona situada entre la A-70 y el cementerio con una superficie de cerca de 650.000 metros

Imagen aérea de Llano de Espartal en Alicante.

Imagen aérea de Llano de Espartal en Alicante.

Basura y escombros en el polígono Llano del Espartal / Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Jover

Ana Jover

Alicante

La organización y conformación de las áreas industriales de Alicante avanza. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la constitución definitiva de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del Llano del Espartal. Este área se convierte en la quinta de la ciudad y ocupa una superficie superior cercana a los 650.000 metros cuadrados. Un total de 218 propietarios y empresas se agruparán bajo esta denominación que abren nueva etapa en el área industrial que va desde la autovía A-70 hasta el cementerio municipal.

El Llano del Espartal se suma a la relación de los otros cuatro puntos que están en funcionamiento como son Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga y Ocaña Avanza. Junto con la aprobación de la constitución de la EGM se incluye el convenio de colaboración con el Ayuntamiento alicantino y los estatutos y el plan de actuación de la entidad.

La configuración del nuevo mapa industrial de Alicante se ha visto reforzada por Impulsalicante, el organismo de la Agencia de Desarrollo Local que está participando en labores de asesoramiento. Esta entidad cuenta también con el apoyo de la Federación de Áreas Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) con la que mantiene otro acuerdo para la elaboración de los documentos que prescribe la Ley 14/2018 de Modernización de las Áreas Empresariales autonómica.

Imagen cartográfica en la que se pueden ver las EGM industriales de Alicante.

Imagen cartográfica en la que se pueden ver las EGM industriales de Alicante. / Fuente: GVA

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España ha avanzado la próxima constitución de una sexta entidad para gestionar el espacio industrial del entorno de Mercalicante. La edil ha señalado que se trata de una herramienta que ayuda a mejorar la colaboración entre empresas e instituciones, así como el hecho de que "facilita el acceso a nuevas ayudas mejorando su catalogación”.

Noticias relacionadas y más

En cartera, desde el Ayuntamiento se ha asegurado que "este último año hemos impulsado actuaciones de mejora de servicios e infraestructuras con el Ivace por 2,2 millones de euros en las áreas empresariales de Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Ocaña Avanza y Aguamarga".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Márquez, sobre vivir en Andorra: 'A nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'
  2. Así será la gigafactoría de cohetes de PLD Space en la que invertirá 65 millones de euros
  3. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, entra en la lista de morosos con Hacienda
  4. Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación
  5. Los neobancos se convierten en una de las principales vías de acceso a la sala VIP del aeropuerto de Alicante
  6. La Agencia Tributaria inspecciona diez inmobiliarias en Alicante en una gran operación contra el fraude fiscal en el sector
  7. Los morosos alicantinos con Hacienda: el Intercity eleva su deuda y el empresario ilicitano Ramón Salvador ya no es el que más debe
  8. ¿Puedes hacer topless en la piscina de tu urbanización? La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

Nueva etapa para el Llano del Espartal: nace su Entidad de Gestión y Modernización en Alicante

Nueva etapa para el Llano del Espartal: nace su Entidad de Gestión y Modernización en Alicante

BBVA refuerza su apuesta por los autónomos con bonificaciones de hasta 1.060 euros y financiación preferente

BBVA refuerza su apuesta por los autónomos con bonificaciones de hasta 1.060 euros y financiación preferente

La OCDE ve una mejora del mercado laboral en España, pero señala el paro y el estancamiento de los salarios como rémoras

La OCDE ve una mejora del mercado laboral en España, pero señala el paro y el estancamiento de los salarios como rémoras

El BCE reclama a los bancos un plan de protección ante Claude Mythos para antes de noviembre

El BCE reclama a los bancos un plan de protección ante Claude Mythos para antes de noviembre

Los pasajeros europeos seguirán pagando por el equipaje de mano y serán indemnizados si su vuelo se retrasa más de tres horas

Los pasajeros europeos seguirán pagando por el equipaje de mano y serán indemnizados si su vuelo se retrasa más de tres horas

Las clases medias crecen un 46 % desde la crisis financiera en la Comunidad Valenciana

Las clases medias crecen un 46 % desde la crisis financiera en la Comunidad Valenciana

La Generalitat destinará 50 millones a infraestructuras verdes en Alicante para atenuar los efectos de las danas

La Generalitat destinará 50 millones a infraestructuras verdes en Alicante para atenuar los efectos de las danas

Nace en Alicante AUREOFLAMENCO Method, un innovador método que une flamenco, neurociencia del movimiento y bienestar

Nace en Alicante AUREOFLAMENCO Method, un innovador método que une flamenco, neurociencia del movimiento y bienestar
Tracking Pixel Contents