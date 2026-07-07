Los alquileres de particulares ya mueven más de 820 millones de euros al año en Alicante

El fuerte repunte de los precios ha convertido el alquiler de vivienda en un negocio cada vez más rentable. Ya sea como un complemento o como fuente principal de ingresos, los particulares alicantinos ya explotan en el mercado casi 100.000 inmuebles. Una cifra que no deja de crecer, pese a las campañas constantes para infundir el temor a los impagos o la ocupación ilegal.

En concreto, de acuerdo con los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los contribuyentes de la provincia tenían en alquiler 99.463 casas en 2024, lo que supone un incremento de 6.749 sobre la cifra del ejercicio anterior, de acuerdo con los datos recopilados por la Agencia Tributaria.

El motivo de este avance queda bastante claro cuando se comprueba la cantidad de dinero que generaron estos inmuebles, ya que la suma de todos estos alquileres rozó los 820 millones de euros. Una cantidad que supera, por ejemplo, a las exportaciones de frutas que realizan los agricultores de la provincia (807 millones el año pasado) y que no queda demasiado lejos de las que realiza la principal industria alicantina, el calzado, que sumó 1.058 millones de euros.

Se trata, además, de un negocio al alza, ya que en solo un ejercicio las cantidades declaradas por los propietarios se incrementaron en un 16,8 %, fruto de ese mayor número de viviendas en el mercado, pero también de la subida de las mensualidades que cobraron.

Para vivienda habitual

Quien piense que la mayoría de estos ingresos proceden de los alquileres turísticos, se equivoca. A pesar de que los arrendamientos de corta estancia resultan bastante más rentables -los ingresos medios declarados por un piso turístico fueron de 14.256 euros, frente a los 7.196 de los destinados a vivienda habitual-, lo cierto es que la mayoría de propietarios no parece dispuesto a afrontar el trajín que supone esta modalidad y opta por el arrendamiento de larga estancia.

En concreto, las viviendas que se alquilaron para residencia habitual sumaron 84.747, es decir, el 85,2 % del total. Una actividad que generó 610 millones de euros. Son 4.500 casas y 70 millones de euros más de ingresos que los declarados en 2023.

Anuncios de viviendas en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press

Por su parte, los arrendamientos de corta estancia -básicamente, los pisos turísticos- sumaron 14.716 casas, con un volumen de negocio de 209,8 millones de euros. Son unos 2.200 inmuebles y 45 millones de euros más que el ejercicio anterior.

En este último caso, no obstante, cabe señalar que una buena parte de la oferta no está en manos de particulares, sino de sociedades creadas expresamente para la explotación de estos apartamentos.

A pesar de su aparente mayor rentabilidad, cabe recordar que los ingresos por el alquiler de apartamentos turísticos u otras modalidades de corta y media estancia pagan más impuestos. En concreto, la normativa que regula el IRPF incluye una desgravación del 50 % de las cantidades cobradas por este concepto por los contribuyentes cuando la vivienda se destina a residencia habitual. Una desgravación que puede llegar al 90 % si se cumplen determinados requisitos, como no subir el alquiler cuando el inmueble se encuentra en una zona declarada como tensionada.

Los nuevos alquileres, más caros

Las cifras que ofrece la Agencia Tributaria también permiten confirmar otra realidad bastante obvia: que los precios de los nuevos alquileres son bastante más elevados que aquellos que las renovaciones. Así, mientras que la mensualidad media declarada asciende a 591 euros, esa cantidad sube hasta los 699 euros en el caso de los contratos firmados durante el año en vigor.

En cuanto a la distribución geográfica de las viviendas que se alquilan en la provincia, la ciudad de Alicante es la que concentra un mayor volumen de oferta: en 2024 tenía en el mercado 20.228 casas dedicadas a residencia habitual y otras 2.870 que se explotaban como pisos turísticos.

Le siguen Elche, con 10.003 inmuebles arrendados como primera residencia y 1.253 para corta estancia; y Benidorm, con 6.560 casas y apartamentos para vivienda habitual y otros 2.552 declarados como apartamentos turísticos.

También son relevantes las cifras de Torrevieja, con 4.873 inmuebles para vivienda habitual y otros 1.438 de corta estancia; o las de Dénia, con 3.298 y 2.113 en cada modalidad, respectivamente.