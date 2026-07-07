Nombramiento
Carmen Alfonso Palop se convierte en la nueva directora general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD)
El Consell elige un perfil técnico y sin vinculaciones con el cine para dirigir la entidad pública que gestiona la Ciudad de la Luz
La Generalitat Valenciana ya ha puesto nombre a la dirección general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD). La abogada Carmen Alfonso Palop se convierte en la nueva responsable de la entidad pública en sustitución del ilicitano Fermín Crespo, que dejó el cargo recientemente a petición propia. La apuesta del Consell es un perfil técnico, concretamente que viene del campo del derecho y de la mediación, para una nueva etapa en el órgano del que depende la Ciudad de la Luz, que se ha convertido en el proyecto de referencia dentro de la sociedad.
Del currículum de la directora, el gobierno autonómico ha destacado su "extensa carrera como abogada, siendo socia cofundadora de despachos como Alfonso Palop & Asociados (posteriormente Alfonso&Pico Consultores) y socia fundadora de Palop Asociados Consulting, especializándose en derecho mercantil (con especial atención a la empresa familiar), civil y mediación. Entre 2017 y 2020 preparó oposiciones a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, lo que le proporcionó un profundo conocimiento del derecho procesal en todas sus ramas".
Desde agosto de 2021 ejerce como funcionaria interina en la Administración de Justicia en Alicante, desempeñando funciones en diversos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y desde enero de 2026 en el Grupo de Apoyo ARES de la Secretaría de Gobierno de la Administración de Justicia.
Multiobjetivos
En el comunicado, el Consell avanza que "entre sus principales responsabilidades está el impulso de iniciativas clave como la gestión de Ciudad de la Luz y la salida de la próxima edición de Alicante Puerto de Salida, que se celebrará en enero de 2027. Bajo esta dirección también se encuentra el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras área parque temático de Benidorm-Finestrat, y, Plan Especial Director de Usos de Ciudad de la Luz en Alicante, así como el desarrollo de infraestructuras culturales y eventos de relevancia en la Comunitat Valenciana".
Por otra parte, y entre otros méritos, se ha subrayado su labor como profesora colaboradora en el Máster en Entorno Jurídico de la Empresa de la Universidad Europea de Madrid (UEM), perito judicial contador-partidor, mediadora familiar intrajudicial y letrada del turno de oficio. Ha impartido cursos de orientación familiar y ha colaborado con entidades como The Family Watch y en la elaboración de documentos y programas electorales en materia de familia.
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