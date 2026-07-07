La Generalitat destinará 50 millones a infraestructuras verdes en Alicante para atenuar los efectos de las danas

La Generalitat destinará 50 millones de euros a la provincia de Alicante dentro del plan de infraestructuras verdes que está desarrollando para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y atenuar las consecuencias de fenómenos como las danas.

Así lo ha anunciado el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, tras reunirse con la patronal alicantina de los constructores de obra pública, Fopa. Un encuentro en el que también se han abordado otras cuestiones, como el aumento de licitaciones desiertas por el aumento de costes derivados de la dana.

Mérida ha recordado que el cambio climático supone "una bomba de relojería" para territorios como el de la Comunidad Valenciana y ha señalado que ese mismo martes se ha vuelto a batir un nuevo récord de temperatura del agua en el Mediterráneo, según las mediciones de las boyas ubicadas en los puertos de la autonomía. "Cada grado que aumenta (la temperatura medida) por la boya significa un 7 % más de condensación en la atmósfera y eso se va a traducir en fuertes lluvias en cuanto lleguen los meses de octubre, noviembre y diciembre", ha apuntado Mérida.

El río Segura aguas arriba del casco urbano de Orihuela / Tony Sevilla

Un riesgo que, desde la Generalitat, han decidido contrarrestar con toda una serie de nuevas infraestructuras verdes, que permitan gestionar esas lluvias torrenciales de forma que se minimicen los daños ocasionados. Así, hasta la fecha, el Gobierno valenciano ya tiene sobre la mesa hasta tres proyectos con esta finalidad en la provincia de Alicante, que suman un presupuesto conjunto superior a los 50 millones de euros.

Los proyectos

El primero de ellos es el corredor verde del Monnegre, para el que se prevén 15 millones de euros. Se trata de un proyecto de 22 kilómetros que une el pantano de Tibi con El Campello. Una iniciativa que prevé actuaciones para la laminación de agua ante posibles avenidas o la eliminación de especies invasoras para que el cauce recupere su función de protección ante riadas.

Del mismo modo, el futuro parque fluvial entre Sant Joan d'Alacant y Mutxamel aumentará la capacidad de los conductos de aguas pluviales para evitar inundaciones locales. Como novedad ambiental, incluye tres balsas de decantación que mejoran la calidad del agua antes de que esta llegue a las playas de la Albufereta o el Postiguet, eliminando grasas y aceites. El presupuesto estimado es de unos 11,5 millones de euros.

Por último, también se trabaja en un proyecto para aumentar la capacidad de conducción del agua en Orihuela, con una actuación que se alarga a lo largo de 25 kilómetros y que también supondrá una renaturalización de la zona.