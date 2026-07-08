RENFE
La alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable en Ciudad Real
El gestor ferroviario trabaja para resolver la incidencia de señalización
EFE
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable producido entre Ciudad Real y la localidad de Malagón (Ciudad Real), ha informado el gestor ferroviario, Adif, en una publicación en sus redes sociales.
Adif ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este martes y causó esas mismas demoras entre ambos destinos.
En el caso de este martes, el robo de cable provocó una incidencia en la señalización entre Urda (Toledo) y la propia Malagón.
Asimismo, el pasado sábado, día 4, Adif también informó de un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real, lo que arrojó retrasos de unos 25 minutos en los trenes de alta velocidad en el corredor sur.
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