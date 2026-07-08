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Mercado inmobiliario

Los altos precios aumentan el rechazo a vivir de alquiler en la Comunidad Valenciana

Casi seis de cada diez ciudadanos consideran que es "tirar el dinero"

Una joven mira pisos en alquiler en una inmobiliaria de Alicante

Una joven mira pisos en alquiler en una inmobiliaria de Alicante / Jose Navarro / Jose Navarro

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David Navarro

David Navarro

Alicante

España sigue siendo un país de propietarios y la Comunidad Valenciana no es una excepción. Y menos en la coyuntura actual. Tres de cada cuatro ciudadanos consideran que actualmente compensa mucho más pagar una hipoteca que un alquiler, pero es que, además, los precios disparatados alcanzados por los arrendamientos han provocado un aumento del rechazo hacia esta alternativa.

Así lo refleja la última encuesta realizada por Fotocasa Research entre los ciudadanos que se muestran activos en el mercado inmobiliario -los que buscan una casa o han sacado una al mercado-, que también pone de relieve el déficit de vivienda pública existente. En concreto, hasta el 77 % de los consultados cree que no existe suficiente parque público de casas, lo que sitúa este problema como el más acuciante en estos momentos, según los encuestados.

La consulta deja clara la preferencia de la mayoría de ciudadanos por la compra. Así, el 74 % considera que es mejor que pagar un alquiler. Pero, además, más allá del interés residencial, un porcentaje muy similar -el 71 %- opina que se trata de una "buena inversión".

Tanto es así que hasta un 61 % respalda la afirmación de que "un piso es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos".

Rechazo

Pero tanto o más llamativo que esto resulta el hecho de que aumenta el porcentaje de ciudadanos que tiene una opinión negativa del alquiler como fórmula para acceder a un hogar. Ya son un 58 % los que consideran que "vivir de alquiler es tirar el dinero", seis puntos más que en la encuesta del año pasado.

El escaparate de una inmobiliaria de Alicante.

El escaparate de una inmobiliaria de Alicante. / Jose Navarro

Una tendencia que contrasta con lo que ocurría hace unos años, cuando entre los más jóvenes se veía el alquiler como una opción mejor, que permitía, por ejemplo, una mayor movilidad y libertad.

En cuanto a la situación actual del mercado, seis de cada diez consultados por Fotocasa considera que el mercado inmobiliario podría estar aproximándose a una nueva burbuja, eso sí, un indicador que apenas experimenta variación con respecto a los resultados de la edición anterior de esta consulta.

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El estudio también pone de manifiesto que la mayoría de los participantes desconfía de las medidas de control de precios que impulsa el Gobierno. Sólo un 31 % estima que estas limitaciones favorecerán un mayor equilibrio entre oferta y demanda, frente a un 34 % que opina lo contrario y un 35 % que no se pronuncia.

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