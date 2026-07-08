Los apartamentos en la playa ya cuestan el doble que hace cinco años: estos son los municipios de Alicante más caros y más baratos

El sueño de tener un pequeño apartamento en la playa se aleja cada vez más. Al menos, para la mayoría de ciudadanos, los que conforman las denominadas clases medias, que durante los años ochenta y noventa impulsaron el crecimiento de la mayoría de destinos de costa en la provincia y que ahora no pueden ni plantearse comprar una propiedad allí.

Especialmente, tras la escalada de precios que se ha producido desde el final de la pandemia, que impulsó aún más la demanda de segundas residencias por parte de compradores internacionales, con un poder adquisitivo muy superior al de la mayoría de la población local. Unos compradores que ya acaparan buena parte del mercado en Alicante, la provincia donde más pesa el cliente extranjero.

De esta forma, los precios en la mayoría de poblaciones se han disparado. Donde menos, han crecido alrededor de un 60 %, pero lo más habitual es que se hayan más que duplicado y, en el caso más extremo, el de la población de El Verger, se han multiplicado por cuatro, de acuerdo con los datos de Fotocasa.

Esto se traduce en que el metro cuadrado ya supera los 3.000 euros en 14 de las 16 poblaciones analizadas por este portal, lo que significa que resulta imposible comprar un piso estándar de 80 metros cuadrados por menos de 240.000 euros.

El más caro

El destino de costa con los precios más elevados de la provincia es Calp, donde el metro cuadrado alcanza los 4.877 euros, tras encarecerse un 114,8 % en los últimos cinco años. O lo que es lo mismo, donde hay que desembolsar 390.122 euros por un apartamento de tamaño medio.

Una imagen de la playa de Levante de Benidorm. / INFORMACIÓN

Una cifra que sitúa también a esta población entre las más caras de todo el país, por delante de Getxo (4.869 euros por metro), Nerja (4.835) o Benalmádena (4.630), aunque todavía a bastante distancia de los que se paga en Baleares, donde el metro supera los 8.000 euros en Santa Eulària des Riu o Sant Antoni de Portmany.

Le sigue l'Alfàs del Pi, donde el precio medio ya está en 359.899 euros por apartamento, unos 4.499 euros por metro y un 83 % más que en 2021. En Benidorm ya son 341.014 euros (4.263 euros por metro), un 86 % más.

Por encima de los 4.000 euros también están El Verger, tras encarecerse un 305,3 %; y Xàbia, donde los precios siempre han sido caros, por lo que la subida ha sido relativamente menor en este tiempo, del 65,2 %. Muy cerca se queda Pilar de la Horadada (3.936 euros), donde las urbanizaciones de lujo que se han desarrollado al calor del golf han elevado el precio medio en el municipio un 168,9 %.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

También han duplicado precios Dénia (+106,1%, 3.892 euros), Finestrat (113,3%, 3.847 euros) y Guardamar (116,8 %, 3.761 euros). En El Campello la subida en este lustro ha sido del 81,1 % (3.629 euros); en Altea, del 62,7 % (3.545 euros) y en Torrevieja, del 115,3 % (3.218 euros).

Los últimos del club de los 3.000 son Santa Pola, donde el metro ya está en 3.099 euros, un 80,7 % más que hace cinco años; y Orihuela, con 3.074, un 87,7 % más.

Por debajo de los 3.000 euros

Las dos únicas poblaciones que no alcanzan esas cifras son Alicante, con una media de 2.974 euros por metro (un 84,2% más que en 2021) y Elche, con 2.030 (+67 %), aunque hay que tener en cuenta que el estudio contempla el precio medio de todo el municipio y no solo de la parte costera, lo que rebaja el precio. En ambos casos, sus barrios litorales, como la playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, o Arenales, en el caso de Elche, se encuentran entre los más cotizados.

Para aquellos que estén dispuestos a desplazarse un poco en busca de precios más ajustados para comprarse un apartamento, cabe señalar que tanto Murcia, como Castellón sitúan varias de sus poblaciones de costa entre las más baratas del país. Así, en La Unión sólo se pagan 1.208 euros por metros, lo que significa que un piso de menos de 80 metros puede encontrarse por 96.664 euros; mientras que en Almassora están en 1.356 euros, y en Borriana, en 1.455.