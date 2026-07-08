La doble vía de Facpyme: silencio ante las elecciones y ensayo en transparencia

La Federación de Comercio y Pymes en Alicante (Facpyme) no ha respondido a la pregunta de si tiene previsto convocar elecciones en breve, a pesar de que su presidente Carlos Baño lleva un año y tres meses con el mandato caducado. Ni a preguntas de INFORMACIÓN, ni tampoco a través de los canales con sus asociados, la organización ha movido ficha. El tiempo pasa, de momento, inexorable ante un incumplimiento de los propios estatutos y la obligación que se asume al aceptar el cargo.

El empresario, además, y la propia organización tienen que hacer frente al hándicap de responder a una investigación judicial abierta por la gestión de los bono comercio en 2022 y 2023. Hasta la fecha, solo su presidente permanece como investigado en el caso abierto por los juzgados alicantinos acusado de presunte fraude de subvenciones y falsedad documental. Tras la detención el pasado marzo, la única comunicación oficial respecto a este caso fue una escueta nota de prensa en la que Junta Directiva dio su apoyo a su presidente y también subrayó su colaboración con la Justicia.

Facpyme «ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta», señalaron. La reunión no respondió a una convocatoria oficial y se celebró en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante.

La delicada situación puso en marcha los canales de denuncia no en la federación alicantina, sino en Confecomerç, la autonómica. El protocolo de "compliance" fue una decisión interna reglamentaria y activo los controles frente a una gestión tan polémica como aplaudida.

Esqueleto del portal del transparencia de Facpyme que carece de datos por ahora. / Fuente: Web de Facpyme

A la espera

Las dudas no se terminaron de despejar, porque como alguna asociación ha señalado, no se han presentado cuentas en este tiempo y porque lejos de replicar el modelo de transparencia de la Confederación, la federación alicantina no cuenta en su portal web con ninguna información a la que la ley autonómica obliga cuando se reciben subvenciones o ayudas públicas. Tampoco cuenta con un mínimo de comunicación en cuanto a la propia estructura.

En la actualidad, Facpyme trabaja para enmendar este hecho. Según ha confirmado INFORMACIÓN, la federación trabaja en crear un portal de transparencia. De hecho, a modo de prueba se puede ver el borrador, aunque carece totalmente de datos a fecha del 7 de julio de 2026. En juego, hay mucho dinero, porque las asociaciones de comerciantes han recibido desde 2023 a marzo de 2026, 7.297.565,46 euros de fondos públicos. Su origen está en ayuntamientos, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana.