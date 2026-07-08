El Ibex 35 retrocede un 0,7% y cae por debajo de los 19.600 puntos con el petróleo al alza

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,65%, que ha teñido de rojo a la práctica totalidad del selectivo y le ha llevado a perder la cota de los 19.600 puntos, hasta situarse en los 19.512,1 enteros. El mercado vuelve a estar pendiente de la evolución de la situación en Oriente Próximo, marcada de nuevo por un aumento de la tensión.

Tras los primeros compases de la apertura, el índice madrileño ampliaba sus pérdidas hasta cerca del 1,1%, lo que le llevaba a abandonar también el nivel de los 19.500 puntos y situarse en los 19.437,2 enteros.

El repunte de los precios del crudo obedece al recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán, después de que este martes un proyectil de origen desconocido impactase contra un buque cisterna catarí que transitaba por el estrecho de Ormuz, tras lo que el Departamento del Tesoro estadounidense retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní.

Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

En la jornada, además de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, el mercado estará pendiente de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que el organismo mantuvo los tipos de interés sin cambios, en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%.

Europa cae

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Endesa (-3,2%), IAG (-1,82%), Sabadell (-1,8%) y Acerinox, que se dejaba un 1,7%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Repsol (+3,9%), Solaria (+0,5%) y Naturgy (+0,4%).

Las principales plazas europeas abrían con signo negativo en los primeros compases de la sesión. Así, el FTSE 100 de Londres caía un 0,7%, en tanto que el Dax de Francfort decrecía un 1,1% y el parisino CAC 40 bajaba un 0,9%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años crecía hasta el 3,525%.

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Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,142 dólares.