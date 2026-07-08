Nombramiento
Relevo en la secretaria general de CEV Alicante: Reme Cerdán se convierte en mano derecha de César Quintanilla
La Junta Directiva de la patronal alicantina ha aprobado este miércoles a propuesta del presidente el cambio
Nuevo cambio en la patronal alicantina. En un comunicado, la Junta Directiva de CEV Alicante ha aprobado estemiércoles la designación de Reme Cerdán Plá como nueva secretaria provincial de la organización en sustitución de Ana Gosálvez. El relevo es una propuesta del presidente César Quintanilla y Cerdá se convierte en la tercera persona en ocupar el cargo desde que se creara la nueva organización empresarial.
La nueva responsable ya formaba parte del equipo de dirección de la calle Orense. Desde la CEV, Quintanilla ha destacado que este nombramiento responde al objetivo de "seguir fortaleciendo la organización con un perfil que conoce perfectamente el funcionamiento de la Confederación, la realidad empresarial de nuestro territorio y los retos que afrontan las empresas alicantinas".
Reme Cerdá es licenciada en Economía por la Universidad de Alicante y con un Máster en Dirección y Gestión de Empresas, y otro en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. La hasta ahora técnica está vinculada a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana desde marzo de 2022, cuando se incorporó como coordinadora. Además, en 2023 asumió la secretaría técnica de la Comisión de Turismo de la CEV.
Reme Cerdán sucede en el cargo a Ana Gosálvez, a quien la Junta Directiva ha agradecido el trabajo realizado durante su etapa al frente de la secretaría provincial, desde junio de 2023.
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