La abogada Carmen Alfonso toma las riendas de una Ciudad de la Luz con menor presupuesto y retos fuera del cine

La salida del ilicitano Fermín Crespo de la dirección general de la Sociedad de Proyectos de Transformación Digital (SPTD) se realizó pocas semanas después de que la entidad pública anunciara el cierre de un acuerdo con Good Films Studios. La firma garantiza la presencia durante los próximos diez años en Alicante de la productora con la intención de rodar dos producciones anuales en Alicante. Cada una de estas películas, según anunciaron, contará con un presupuesto de entre 18 y 24 millones de euros, en función de las necesidades de producción.

Con el acuerdo, Ciudad de la Luz confirmaba que su relanzamiento tenía no solo forma, sino también fondo. De hecho, en este ínterin, el Consejo de Ministros del 16 de junio autorizó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), a invertir un total de 19,8 millones de euros en esta misma compañía de cine para establecer en Alicante "un estudio de producción independiente" que aborde proyectos internacionales de gran envergadura.

Ese camino andado es el avance que se va a encontrar Carmen Alfonso Palop. Esta abogada valenciana y afincada en Alicante desde hace años es un perfil que se ha presentado como técnico y con una "trayectoria en el campo del derecho y de la mediación, para una nueva etapa en el órgano del que depende la Ciudad de la Luz, que se ha convertido en el proyecto de referencia dentro de la sociedad".

Un fotógrafo ante uno de los platós en Ciudad de la Luz. / PILAR CORTES

Del currículum de la directora, el comunicado de la Generalitat Valenciana ha destacado su extensa carrera como abogada, siendo socia cofundadora de un despacho y, posteriormente, una consultora. Alfonso Palop ejercía desde agosto de 2021 como funcionaria interina en la Administración de Justicia en Alicante, desempeñando funciones en diversos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y desde enero de 2026 en el Grupo de Apoyo ARES de la Secretaría de Gobierno de la Administración de Justicia. Hasta ahí, ni rastro del cine ni del complejo mundo de la producción.

Otros frentes

En cualquier caso, la SPTD es más que una "sociedad del cine". La entidad de gestión pública, que depende de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio que dirige Marián Cano, tiene otras muchas divisiones de distinto calado. Sin embargo, el primer reto al que se enfrenta la nueva responsable es que el presupuesto de la sociedad ha minorado para este año. El trabajo de saneamiento de las cuentas pasaba por ir minorando deuda y focalizar la actividad, es decir, los ingresos por el audiovisual.

Las cuentas iniciales de ingresos y gastos son de 22,7 millones frente a los 26,4 millones del 2025. La disminución del 14 % en el fuerte recorte de las inversiones reales. La sociedad rebaja de 5 a 1,4 millones su cartera de actuaciones, si bien es cierto que la puesta a punto de las instalaciones ha sido un proceso necesario tras años sin actividad. Por contra, el Consell ha previsto un aumento de dos millones para compras de bienes y servicios. El otro punto que explica el empequeñecimiento contable es que los activos financieros del gasto se reducen más de un 50 %. Los ingresos directos vía deuda, en consecuencia, reciben un bocado y pasan de 20,5 millones a 16,5 millones.

Acceso de uno de los edificios en el Muelle 5, donde aun está el logo de Distrito Digital. / INFORMACIÓN

Así que la nueva directora tendrá que trabajar con estos mimbres y con frentes abiertos en materia de lo que da nombre a la entidad: transformación digital. Con la marca de "Distrito Digital" enterrada - apenas queda algún cartel en uno de los edificios del Muelle 5 del puerto de Alicante -, la gestión de los espacios para fomentar el ecosistema ha pasado a un segundo plano. Ahora el gran proyecto es el hub digital en la zona portuaria y la transformación de las antiguas naves de Amaro, pero esta remodelación lleva sus tiempos y, de entrada, su redacción corre a cuenta de la propia Conselleria de Innovación.

El otro punto que se aleja del cine es el desarrollo de los planes directores especiales de usos e infraestructuras de Benidorm y Finestrat. Por otra parte, y en el corto plazo, está todo el dispositivo relacionado con la salida de la regata Ocean Race. Los eventos relacionados con la prueba se celebrarán el próximo enero y las principales contrataciones estaban adjudicadas; sin embargo, será una prueba de fuego porque, además de ser escaparate internacional para la ciudad Alicante, es siempre un test de gestión de cara a los grandes eventos en la Comunidad Valenciana.