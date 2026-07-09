Alicante cierra un primer trimestre con 115 millones de inversión extranjera captada

Uno de los medidores de la buena marcha de la economía en una región es la inversión extranjera. La captación de la atención y del capital de otros países permite medir no solo el atractivo, sino el dinamismo de un área. La Conselleria de Industria e Innovación ha revelado que la provincia alicantina ha alcanzado los 115 millones en el primer trimestre, según los datos oficiales (y provisionales) del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio.

Detrás de esa cantidad, está el proyecto tractor de PLD Space en Elche y la entrada de Mitsubishi Electric en la empresa, aunque las estadísticas sitúan en primera posición al mercado galo. Desde la Conselleria, detallan que los datos indican que, para este periodo, la provincia de Alicante representa el 23,7 % de la inversión extranjera que ha llegado al conjunto de la Comunidad (487 millones).

“Encontramos que 53 millones tienen su origen en Francia, de los cuales 30,7 millones corresponden a una iniciativa educativa y otros 20 millones pertenecen al sector de suministro energético”, ha explicado la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá. Otro país con peso es Japón con 50 millones para la construcción aeronáutica, lo que enlaza con la gigafactoría de cohetes.

Así ha sido la inversión extranjera en la provincia de Alicante de enero a marzo de 2026 / Fuente: GVA. Internacionalización

Al igual que el aterrizaje de PowerCo en Sagunt y Edwards en Moncada, la compañía ilicitana genera otros efectos beneficiosos en su entorno. La responsable autonómica muestra con rotundidad el impacto positivo de estos proyectos en el territorio. “Generan cadena de valor con aspectos como la compra a proveedores locales. También otros efectos como el denominado de derrame, porque mueve talento”, subraya. A su vez, considera que el ecosistema de startups y emprendimiento se ven reforzados. Por otra parte, está la clusterización que es un ámbito mayor y es una consecuencia en si misma de lo que puede suponer el aterrizaje de este tipo de proyectos.

Respecto a la vía de ingreso, el Registro permite ver la actual configuración es mixta, es decir, conformada tanto por capital y patrimonio como por financiación intragrupos societarios. En el caso del primer trimestre de 2026, el 98,4 % de las inversiones vienen por el primer formato y apenas un 1 % en el segundo en la Comunidad.

Optimismo contenido

Aunque es prematuro hablar de tendencias, estos primeros apuntes confirman que la región valenciana es el tercer territorio en España, tras Madrid y Cataluña, que capta capital inversor. El “sorpasso” se dio el año pasado. “En 2025, ya ocupamos la tercera posición y adelantamos a Castilla y León”, apunta Payá. La directora general se muestra prudente a la hora de hablar de previsiones. “Es demasiado pronto y en este capítulo hay que tener en cuenta tanto el contexto geopolítico que tanto ha distorsionado como el hecho de que la entrada de cualquier gran proyecto puede distorsionar los datos”, comenta.

Para indicar, “la previsión fue de crecimiento modesto en 2025 y luego se vieron superadas”. De cara a 2026, Mónica Payá avanza que la coyuntura es similar: “perspectivas moderadas con un aumento de los flujos”.

Datos 2025 de inversión extranjera en la provincia de Alicante. / Fuente: GVA. Internacionalización

En este sentido, el balance positivo es una cuestión que comparte Ineca. Su director general de Estudios y Proyectos, Santiago Carbó, considera que “es muy buena noticia porque significa el gran interés que tienen los inversores extranjeros por la Comunidad Valenciana. No es una cuestión solo de Valencia o Castellón o de ellas dos, sino del conjunto”.

Para el economista, “la inversión viene por el dinamismo empresarial y, a pesar de los problemas o los déficits de infraestructuras, vienen atraídos por el capital humano y empresarial. Lo que nos lleva a una pregunta: qué ocurriría si tuviéramos las infraestructuras necesarias, si todo pudiera fluir de una manera más fácil para los empresarios, para todo lo que son las actividades productivas. Pues, con toda probabilidad, aún seríamos capaces de atraer una mayor inversión extranjera”, sentencia el responsable del instituto económico alicantino.

Balance 2025

En cuanto a los datos del ejercicio anterior, Payá revela que la provincia de Alicante cerró el año con una entrada de 248,4 millones de euros. “Eso supuso el 27 % de la inversión extranjera de la Comunidad Valenciana”, añade. En el detalle, la directora general refleja que los datos del Registro de la Secretaría de Estado de Comercio reflejan que el primer país fue Francia con 51 millones para un proyecto de suministro de energía en un movimiento de intragrupo. El segundo fue Malta con 40 millones para la industria alimentaria (patatas); el tercero fue Portugal con otros 40 millones, para la captación de aguas depuradas; le sigue Países Bajos con tres iniciativas de diferentes sectores y Estados Unidos, con 14 millones para actividades inmobiliarias”.

Iniciativas atendidas. De las TIC y la automoción al interés de los chinos Para medir lo que puede llegar, está todo el trabajo previo que se hace alrededor de las consultas internacionales. Es lo que se llama las “Iniciativas atendidas” y de la que se ocupa el Área de Atracción de Inversión de Ivace Internacional. Desde la Generalitat señalan que, de enero a marzo de 2026, se atendieron un total de 33 en las tres provincias. Por países de procedencia y con los datos aportados por las empresas, China encabeza el número de proyectos atendidos en el primer trimestre, con el 42 % de las iniciativas atendidas. Otros proyectos proceden de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Francia o Chile, entre otros. En lo que respecta a los sectores, el sector TIC concentra el 30 % de las iniciativas. Destaca asimismo el sector automoción con el 24 % de los proyectos atendidos. Se suman sectores tan diversos como agrotecnología, energía, químico o logística, entre otros, lo que demuestra la diversidad de sectores que pueden establecerse en nuestra región y el interés que ésta genera para el inversor extranjero.

Conjunto autonómico

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Industria e Innovación ha destacado que el primer trimestre recibe el 7,4 % de la inversión extranjera que atrae España en este periodo. La cifra de 2026 supera en un 24 % la media registrada para este periodo en la última década.

El registro de la inversión extranjera bruta por valor de 487 millones de euros supone también un incremento del 149 %. La consellera Marian Cano lo califica de “dinámica muy positiva”. En este ámbito, la llegada de capital de otras nacionalidades ha estado dominada por operaciones de expansión de actividad ya existente, con cerca de un 90 % del total invertido.

Valencia es la provincia que absorbe un mayor volumen de la inversión en el primer trimestre de 2026, con 257 millones (52,8 %), seguida de Alicante (115 millones, 23,7 %) y Castellón (114 millones, 23,5 %).

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Por países, Francia se consolida como el principal inversor en la Comunidad Valenciana para el inicio del ejercicio con 210 millones de euros. Le sigue Japón, con 146 millones. En tercer lugar, se sitúa España, debido a inversiones circulares procedentes de filiales de empresas españolas en el exterior, con 81 millones de euros. A continuación, se sitúa Países Bajos, con 6,1 millones de euros.