Alicante suma proyectos para construir 30 nuevos hoteles en los próximos años

El buen momento que vive el sector turístico alicantino, con el aeropuerto batiendo récords mes a mes, ha despertado el interés de los inversores y las cadenas hoteleras, siempre atentos a las nuevas oportunidades de negocio. Un interés que se traduce en estos momentos en la existencia de hasta 30 proyectos para la construcción de nuevos establecimientos en la provincia.

Son la mitad de todos los que se prevén en el conjunto de la Comunidad Valenciana, según el informe The hotel property telescope 2026, que elabora la consultora EY-Parthenon, donde se destaca la "posición sólida" que ocupa la autonomía dentro de este mercado.

En total, el estudio ha identificado 67 proyectos hoteleros que se encuentran en varios grados de desarrollo en la autonomía en estos momentos, que sumarán a la planta actual 5.343 nuevas habitaciones.

Piscina de un hotel en Benidorm. / David Revenga

De ellos, 30 están ubicados en la provincia de Alicante, que sumará de esta forma 2.740 habitaciones. Se trata de una cifra más que considerable, ya que aumentará en casi un 7 % la capacidad del sector en la demarcación, que cuenta actualmente con unas 39.900 habitaciones, distribuidas en 639 establecimientos.

Por su parte, Valencia cuenta con 29 proyectos con 2.228 habitaciones; mientras que en Castellón se contabilizan otros ocho hoteles en desarrollo, con 375 cuartos.

De 4 y 5 estrellas

Una de las características de los nuevos proyectos es la apuesta por los establecimientos de mayor categoría. De los 67 nuevos hoteles que se prevén en el conjunto de la Comunidad, 35 corresponden a establecimientos de 4 y 5 estrellas, lo que supone más de la mitad de toda la futura oferta. En términos de capacidad, esta tendencia resulta aún más evidente. Los hoteles de 4 y 5 estrellas concentran 3.505 habitaciones en desarrollo, equivalentes a cerca del 66% del total.

Dentro del segmento de lujo, el informe identifica 10 proyectos de cinco estrellas que incorporarán 567 nuevas habitaciones, lo que refleja "la progresiva consolidación de productos orientados a segmentos de mayor gasto y experiencias más exclusivas", según sus autores.

También renovaciones

Más allá de las nuevas aperturas, la Comunidad Valenciana también está protagonizando un importante proceso de modernización de su planta hotelera. El informe identifica 11 proyectos de reforma hotelera que afectarán a 1.256 habitaciones, lo que refleja el esfuerzo del sector por mejorar la competitividad y adaptar los establecimientos a las nuevas exigencias de los viajeros. De ellos, seis son en la provincia de Alicante, lo que supondrá la renovación de 779 habitaciones.

La transformación se concentra principalmente en los segmentos superiores. Los hoteles de 4 y 5 estrellas reúnen seis de los 11 proyectos de renovación identificados y concentran 772 habitaciones en proceso de renovación, equivalentes a más del 60% de todas las habitaciones que actualmente están siendo modernizadas en la comunidad.

Piscina en la terraza de un hotel de Benidorm. / DAVID REVENGA

Las actuaciones incluyen procesos de actualización de instalaciones, mejora de la experiencia del cliente, incorporación de criterios de sostenibilidad y reposicionamiento de activos para competir en segmentos de mayor valor añadido.

"La Comunidad Valenciana está demostrando una notable capacidad para combinar crecimiento y reposicionamiento. El incremento de la nueva oferta se complementa con una importante actividad de renovación que permitirá reforzar la competitividad de los destinos y responder a una demanda cada vez más sofisticada y exigente", aseguran Fernando Díaz Requena y Francisco Soler, socios co-responsables de EY en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Un mercado en plena evolución

La consultora destaca que el futuro crecimiento del sector estará cada vez más orientado hacia la generación de valor y la mejora de la rentabilidad, en un entorno marcado por mayores exigencias operativas, una creciente competencia internacional y una demanda que premia la calidad, la singularidad del producto y la experiencia ofrecida.

"El mercado hotelero español está entrando en una fase en la que la diferenciación será clave. Los destinos y activos capaces de combinar calidad, ubicación estratégica, eficiencia operativa y experiencia de cliente serán los que mejor aprovechen las oportunidades de crecimiento del próximo ciclo", concluye Álvaro Monreal.