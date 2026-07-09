Sectores productivos
El calzado recupera ritmo en las ventas tras el varapalo inicial de cierres en 2026
El presidente de Avecal muestra un moderado optimismo de cara al cierre del ejercicio y retoma el diálogo con el Ministerio de Industria para lograr un tratamiento diferenciado dentro del sector de la moda
El ejercicio comenzó cuesta arriba para el calzado en la provincia de Alicante. Los dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de las firmas Analco y María Jaen dejaron en la calle a cerca de 300 personas en Elche y las alertas saltaron. Tampoco la exportación arrancó en positivo. Así que la asamblea general de Avecal, que se ha celebrado este jueves en la Cámara de Comercio, ha servido para rendir cuentas y también para ver los objetivos para lo que queda de curso.
En este sentido, su presidente Vicente Pastor se ha mostrado cauto y, al tiempo, con cierto optimismo tras las medidas y las acciones que se están llevando a cabo tanto en el ámbito autonómico como nacional. “Si no sucede nada que nos rompa, creo se está demostrando que hemos aprendido todos a surfear en este contexto geopolítico tan cambiante”.
De cara a los próximos meses, Pastor ha puesto de referencia que “la proyección, por ejemplo, de participación ferial de las empresas en las ferias en el segundo semestre está por encima de lo que fue el primero. Por este motivo, consideramos que los empresarios confían en que van a poder remontar la situación”.
“También espero que la semana que viene cerremos el convenio, pendiente de validación, y eso nos da también un horizonte de tranquilidad a nivel de convenio de 4 años que, para el sector, también es importante”, ha añadido.
Reconocimiento ante Industria
Junto al plan de choque de empleo previsto con el Consell, una de las reivindicaciones en las que trabaja el sector es lograr que el Ministerio de Industria reconozca la singularidad de la industria del calzado. Recientemente, FICE mantuvo una reunión en Madrid en la que se abrió el diálogo en este campo. El objetivo final es tener acceso a una financiación específica y programas. El sector “contribuye mucho localmente y creo que somos dignos de tener en cuenta y no debemos de diluirnos en una amalgama de textil, moda y confección por nuestro peso industrial”, ha indicado Vicente Pastor.
La reunión ha coincidido con el avance del informe de la Asociación Española de Componentes del Calzado (AEC) con sede en Elche. El documento confirma que las exportaciones alcanzaron 1.695,3 millones de euros en 2025, es decir, que crecieron un 2,9 % y el déficit comercial se redujo aproximadamente un 54 %. Con esta base, desde la organización han considerado que existe una doble perspectiva a tener en cuenta. En primer término, que existe capacidad real para competir internacionalmente, innovar y generar ventas exteriores, pero al mismo tiempo el sector necesita reforzar escala, inversión, coordinación y diversificación para transformar la recuperación reciente en crecimiento sostenido.
La evolución de 2025 supone un punto de inflexión después de la corrección observada en 2023 y 2024. No obstante, AEC advierte de que las exportaciones todavía se mantienen un 6,4 % por debajo del máximo alcanzado en 2022. A largo plazo, el valor exportado ha crecido aproximadamente un 23,3% entre 2015 y 2025, con una tasa media anual compuesta cercana al 2,1%, lo que evidencia una fortaleza estructural relevante pese a la volatilidad de la última década.
Encuentro que nos une. De la motivación de Javier a la foto que evitó Ágatha con Mazón
Tras la Asamblea, Avecal ha organizado una jornada sobre industria y moda en la que han participado Javier García Pajares, embajador de la marca Ilunion y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Como ha destacado el presidente de Avecal, Vicente Pastor, “las cosas en moda combinan o contrastan”. En este ejercicio de contrastes, los dos ponentes han aportado visiones muy diferentes. En primer término, Javier García ha narrado cómo su sordoceguera ha sido un reto personal y profesional que, desde hace años, se ha transformado en un trabajo en esta gran compañía que tiene empleadas a miles de personas con discapacidad. De los abusos en el colegio, a la rebeldía para no hacer nada, a la plena integración en las relaciones institucionales y lograr su sueño de escalar montañas de vértigo. Su sentido del humor ha conquistado a la sala y, ante todo, ha dejado muestras de que todos pueden aprender y hacer por contar con entornos más inclusivo.
En otro registro muy diferente, la diseñadora y empresaria ha hablado de marca. Con 74 desfiles anuales a sus espaldas, Ruiz de la Prada ha mostrado su energía. “No paramos”, en referencia las muchas acciones que la marca hace por seguir presente en el recuerdo y el conocimiento del público. Sin filtros, como es habitual en ella, ha confesado una anécdota en la que ha reconocido que la última vez que vino a la feria de Alicante Gastronómica evitó la foto con el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que estaba en sus horas bajas (un año después de la dana de Valencia de octubre de 2024). En su plan para esquivar la imagen se refugió en un estand en el que, sin saberlo, coincidió con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. La interpretación ha quedado a gusto del público.
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