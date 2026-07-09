Carlos Baño pasa del olor de multitudes a la puerta cerrada en su renovación en la Cámara de Alicante

De un centro de congresos ilicitano repleto a un salón de actos medio lleno. Esta es la imagen que diferencia la entrada de Carlos Baño a la presidencia de 2022 a este 2026. El cierre de puertas rompe con la tradición en la que se permitía la entrada de los medios de comunicación e incluso, como ocurrió en el primer mandato del empresario, se congregó a gran parte de la sociedad civil para visibilizar la nueva etapa de apertura que se quería llevar adelante.

El pleno de constitución se ha producido, pues, como en Alcoy, Orihuela o València, con la única entrada de los miembros y las autoridades de la Conselleria de Comercio e Industria ligadas a la institución. En este caso, la delegación ha estado encabezada por la consellera Marián Cano; el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco - quien ha presidido el acto -y la directora general de Comercio, Isabel Sáez.

La Cámara de Comercio de Alicante elige a Carlos Baño como nuevo presidente de la institución / Antonio Amorós

Sin contrincante, Carlos Baño ha salido elegido presidente para los próximos cuatro años, con 50 votos a favor y tres en blanco. El empresario, imputado por el caso de los bono comercio desde marzo, ha presentado una candidatura de la que destaca la intención de rodearse de fieles compañeros de mandato.

Así, del anterior Comité Ejecutivo al nuevo, solo cambia un nombre. Entra la empresaria alicantina Silvia Castelló, del Nou Manolín, que sustituye a Rafael Regalado. El resto permanece, hasta en los mismos cargos. Como vicepresidente primero, Jesús Navarro; vicepresidenta segunda, Eva Miñano; tesorero, Rafael Hierro y como vocales, Fidel García, Vicente Pastor, María José Rocamora y, por último, César Quintanilla. El presidente de CEV Alicante a diferencia del responsable autonómico, Vicente Lafuente que ha salido de Cámara Valencia, ha optado por seguir en la entidad, lo que le obligará a aplicarse en la agenda institucional.

Foto de familia con los nuevos miembros del pleno de la Cámara de Alicante. / INFORMACIÓN

Junto a la composición, la intervención de Baño ha carecido de convocatoria pública en sintonía con el resto de entidades; pero, sobre todo, se ha celebrado fuera de los focos que le acompañaron en Elche hace cuatro años. Este cambio y apuesta por una discrección ha tenido dos planos. En el oficial, que se ha conocido a través de un comunicado, el reelegido presidente cameral se ha centrado en poner en valor los logros formativos con especial atención al aterrizaje del CEU y el crecimiento presupuestario provocado por la captación de fondos públicos para este objetivo.

«Se han conseguido captar cerca de siete millones de euros de fondos europeos que, de otra manera, habrían ido a otros territorios»; se han desarrollado más de 630 acciones formativas y más de 9.500 personas han pasado «por nuestras aulas»; más de 35.000 personas se han beneficiado de alguno de los programas y actividades impulsados por la Cámara; y se han firmado 37 convenios con ayuntamientos.

Composición del Pleno de la Cámara de Comercio de Alicante (2026) / Fuente: Cámara Alicante

Fuera del balance oficial, Baño sí ha reiterado ante sus socios que el problema de las obras de nueva sede de la Cámara alicantina en Panoramis «está en vías de solución», una frase a la que se aferra el presidente y su Comité desde hace más de un año, cuando las obras sin licencia se paralizaron y sacaron a la luz los excesos de edificabilidad y la orden del Ayuntamiento de Alicante de derriba una planta.

Baño sigue aferrado a que todos los problemas en los que ha derivado esta polémica gestión es un ataque de los medios de comunicación, según han confirmado fuentes que han asistido al pleno. Sin embargo, no ha habido ni palabras de rectificación ni más explicación al más de medio centenar de empresarios que se han ido enterando a toro pasado de una inversión que han visto como más de 4 millones de euros se han visto congelados por una deficiente gestión. Lo anecdótico de este proyecto en el puerto es que justo después de asumir el cargo de presidente de la Cámara de Alicante en 2022, Carlos Baño aseguró en una entrevista a INFORMACIÓN que cerraba la puerta a una nueva sede que había planteado su antecesor Juan Riera.