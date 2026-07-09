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Ronda de financiación

La catalana Iris Ventures invierte en la marca británica de café y té matcha funcional Reformed

La firma vende sobres de café instantáneo y de té matcha con vitaminas y minerales, además de hongos funcionales, colágeno o creatina

Imagen promocional de los cafés de Reformed

Imagen promocional de los cafés de Reformed / Reformed

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Redacción

Barcelona

La compañía de capital riesgo con sede en Barcelona, Iris Ventures, especializada en el sector consumo, salud y bienestar, ha liderado una ronda de financiación de 20,3 millones de euros (22 millones de dólares) en la 'start-up' Reformed, una marca británica que comercializa café instantáneo y bebidas de matcha con beneficios nutricionales. La ronda de inversión superó la demanda prevista, según Iris, que invirtió junto a firmas como JamJar Investments, V3 y FoodLabs. La firma catalana, que dirige Montse Suárez, ha aportado aproximadamente la mitad del total de la operación.

Fundada en 2024 por Neil Saada y Neil Marrakchi, Reformed vende sobres de café instantáneo y de té matcha que contienen 21 vitaminas y minerales, además de hongos funcionales. Los sobres también incluyen 15 gramos de colágeno o 5 gramos de creatina, según las preferencias del consumidor. La marca ha alcanzado en sus apenas dos años de vida una facturación anualizada de más de 60 millones de euros.

Según ha explicado Iris, Reformed ha transformado el hábito diario de tomar café y té gracias a la incorporación de propiedades nutricionales avanzadas. El éxito de la empresa emergente se basa en un modelo de suscripción directa al consumidor, que supone el 96% de sus ingresos. Con los recursos levantados en la ronda, busca consolidar su posición en el mercado británico, lanzar nuevos productos y financiar su salto a Estados Unidos, previsto para los próximos meses.

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Dentro del negocio alimentario, Iris Ventures está presenta también en la cadena de hamburgueserías española Vicio, y su actividad internacional le ha llevado a invertir en la francesa Innerskin, la sueca Nordic Knots y la estadounidense Lucille Health.

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