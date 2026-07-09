Digi fija en 5,60 euros el precio de su salida a Bolsa y valora la compañía en 1.662 millones

Digi Spain ya ha puesto precio a su salto al parqué. La filial española del grupo rumano de telecomunicaciones debutará en Bolsa con un precio de 5,60 euros por acción, una cifra que sitúa la valoración de la compañía en aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital prevista en la operación.

La oferta pública inicial, que todavía está pendiente de la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), combinará una emisión de nuevas acciones con una venta de títulos ya existentes por parte de su actual accionista único, Digi Romania. La compañía prevé que el periodo de oferta arranque una vez recibido el visto bueno del supervisor.

En concreto, Digi Spain emitirá 26,8 millones de nuevas acciones, equivalentes a unos 150 millones de euros al precio fijado para la operación. De esa cantidad, la compañía espera obtener alrededor de 134 millones de euros netos, que destinará principalmente a financiar sus planes de crecimiento en España.

Entre las prioridades de inversión figuran la expansión de su huella de red inteligente, con nuevos despliegues de fibra hasta el hogar, y el desarrollo de su red móvil, tanto a través de acuerdos de compartición de red como mediante infraestructura propia. La operadora asegura que pretende acometer estas inversiones manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

La operación incluirá también un tramo secundario, mediante el cual Digi Romania venderá 24,5 millones de acciones ya existentes por un importe aproximado de 137 millones de euros. En conjunto, la oferta base ascenderá a 51,3 millones de acciones, valoradas en unos 287 millones de euros, el 17% de la compañía.

Además, Digi Romania concederá a Barclays Bank Ireland, como entidad estabilizadora, una opción de sobreadjudicación de hasta 7,69 millones de acciones adicionales, equivalente al 15% del tamaño inicial de la oferta. Si se ejerciera íntegramente esta opción, el volumen total colocado rondaría los 330 millones de euros, el 20% del capital. Tras la operación, el accionista vendedor mantendrá al menos cerca del 80% del capital de Digi Spain.

Tras el aplazamiento de abril

La salida a Bolsa retoma los planes que la compañía aplazó el pasado mes de abril en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica. Según el calendario previsto por la compañía, los títulos de Digi Spain comenzarían a negociarse en las Bolsas españolas el próximo 16 de julio, siempre condicionado a la aprobación definitiva del folleto por parte de la CNMV.

Digi Spain ha recibido, además, un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments para invertir 100 millones de euros en la oferta.

La operación estará coordinada por Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander como coordinadores globales. BNP Paribas y Citigroup Global Markets Europe actuarán como senior joint bookrunners, mientras que BBVA, en colaboración con ODDO BHF, CaixaBank e ING, en colaboración con Baader Bank, participarán como co-bookrunners. Rothschild & Co España actúa como asesor financiero independiente de Digi Spain.

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La compañía, Digi Romania y determinados miembros de la alta dirección asumirán compromisos de permanencia en el capital tras la salida a Bolsa. En el caso de Digi Spain y del accionista vendedor, el periodo de lock-up será de 180 días desde la admisión a cotización, mientras que para el equipo directivo se extenderá a 360 días, sujeto a las excepciones habituales.