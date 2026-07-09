Marifé Esteso, presidenta de los API: "La situación del alquiler en Alicante es insostenible"

"Insostenible". Así define la situación del mercado del alquiler en la provincia la presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante, Marifé Esteso, ante el nuevo récord que han alcanzado los precios, con una media de 13,5 euros por metro cuadrado. Es decir, más de mil euros por el alquiler de un piso de tamaño medio. Un problema provocado, en gran medida, por el desequilibrio que se ha producido al aumentar la población y reducirse la oferta disponible.

El resultado es que, actualmente, hasta 41 candidatos compiten por cada oferta que se publica, lo que deja sin satisfacer buena parte de la demanda.

Desde el colegio apuntan, además, a un responsable claro en la reducción de los inmuebles disponibles: la ley de vivienda aprobada hace tres años que, a su juicio, está provocando "una fuga masiva de inmuebles", según el comunicado remitido a los medios desde este organismo. "Miles de pisos han salido del mercado de alquiler de larga duración para ser puestos a la venta o reconvertidos en viviendas turísticas, ante la pérdida de seguridad jurídica para los arrendadores", aseguran desde Coapi.

Sin garantías

"La eliminación de garantías y el control de rentas han desincentivado la oferta. Los propietarios que permanecen en el mercado se ven obligados a exigir rentas más elevadas para compensar el riesgo de impago y las actualizaciones limitadas por debajo del IPC", Marifé Esteso. Esta realidad ha provocado que las ofertas de pisos en alquiler "vuelen de las manos" en cuestión de horas.

Una joven consultando los precios del alquiler en una inmobiliaria de Alicante. / Jose Navarro

Asimismo, denuncian que la escasez de oferta ha derivado en una selección cada vez más restrictiva por parte de los propietarios, quienes, ante el riesgo, priorizan inquilinos con altos ingresos, estabilidad laboral y garantías económicas sólidas. Como consecuencia, jóvenes, familias vulnerables y rentas medias están quedando fuera del mercado, incapaces de acceder a una vivienda, insisten desde Coapi.

Mientras la oferta se hunde, la demanda no deja de crecer. La provincia de Alicante ha sumado 146.000 nuevos habitantes desde 2021, según el INE. Muchas de estas familias, lastradas por la inflación en la cesta de la compra y la imposibilidad de ahorrar para una entrada hipotecaria, se ven forzadas a alquilar. "La falta de capacidad de ahorro y la negativa bancaria a conceder hipotecas abocan a estas familias al alquiler, generando un desequilibrio estructural sin precedentes", advierten desde la institución.

Ante este escenario, Coapi urge a las administraciones "a abandonar las políticas restrictivas que han demostrado ser contraproducentes y a implementar medidas reales que incentiven la puesta en el mercado de nuevas viviendas, devuelvan la seguridad jurídica a los propietarios y faciliten el acceso de las familias al alquiler".