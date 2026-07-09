Mindden Soft Tech recibe el Premio Pyme del Año Alicante 2026

La empresa Mindden Soft Tech, de Alicante, ha sido distinguida con el Premio Pyme del Año Alicante 2026 en una ceremonia que se ha celebrado en las Salas Gemelas de la Fundició Rodes, en Alcoy, con la presencia de representantes institucionales, empresariales y del mundo económico de toda la provincia.

Una gala en la que también han sido reconocidas las firmas Bonpilates S.L. (Internacionalización), Vraia Corp S.L. (Digitalización e Innovación), Ambicai Sanidad Ambiental S.L. (Formación y Empleo), Pico Tex S.L. (Pyme Sostenible) y Almendra y Miel S.A. (Mención Especial Legado Empresarial).

Se trata ya de la décima edición de estos galardones que convocan Banco Santander, Cámara de Comercio de España, Cámara de Comercio de Alcoy, Cámara de Comercio de Alicante e INFORMACIÓN.

La foto de grupo de todas las empresas galardonadas. / INFORMACIÓN

El acto, presentado por el periodista Rubén Cervera, ha contado con la asistencia del vicealcalde de Alcoy, Álex Cerradelo; la presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, María Lucía Pascual; el director Comercial de Empresas de Banco Santander, Ángel Manuel López Ramón; el gerente del Diario Información, Ángel Angulo; el director de Zona de Empresas de Banco Santander en la provincia de Alicante, César Álvarez; el diputado provincial Carlos Pastor; la alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera; y la vicepresidenta de la Cámara de Alicante, Eva Miñano, entre otros.

Los premios

El Accésit a la Internacionalización recayó en Bonpilates S.L., empresa de Alicante, recogido por Diana Bernabeu y Beatriz Bernabeu, presidenta y directora consejera de la compañía, respectivamente.

El Accésit a la Digitalización e Innovación fue para Vraia Corp S.L., de Aspe, cuyo CEO, Alberto Pradas Martínez, recibió el galardón.

En la categoría de Formación y Empleo, el reconocimiento fue para Ambicai Sanidad Ambiental S.L., de Alicante. Su gerente y fundadora, Elena Martínez, fue la encargada de recoger el premio.

El gerente de INFORMACIÓN, Ángel Angulo (derecha) entrega el áccesit al CEO de para Vraia Corp, Alberto Pradas. / INFORMACIÓN

Por su parte, la empresa alcoyana Pico Tex S.L. obtuvo el Accésit Pyme Sostenible, recogido por sus propietarios y directores, Vicente Juan Pérez Pérez y Jorge Pérez Pérez.

La Mención Especial "Legado Empresarial" distinguió a Almendra y Miel S.A., de Xixona, reconocimiento que recogió Isabel Sirvent, representante de la undécima generación de la empresa familiar y adjunta a dirección.

La presidenta de la Cámara de Alcoy, María Lucía Pascual. / INFORMACIÓN

El momento culminante de la gala llegó con la entrega del Premio Pyme del Año Alicante 2026 a Mindden Soft Tech, de Alicante. El galardón fue recogido por su CEO, Jesús Ruiz Planelles, de manos de la presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, María Lucía Pascual, y del director Comercial de Empresas de Banco Santander, Ángel Manuel López Ramón.

Durante su intervención, Ángel Manuel López Ramón destacó la consolidación de estos premios tras una década de trayectoria. "Nos sentimos orgullosos de cumplir diez años reconociendo a las pymes. Con estos galardones queremos poner en valor la contribución de las empresas al crecimiento de la provincia, porque detrás de cada pyme hay personas que asumieron riesgos y apostaron por un proyecto empresarial. En estos diez años han participado más de 12.000 empresas y estos premios se han convertido en un escaparate del talento alicantino", afirmó.

Por su parte, el CEO de Mindden Soft Tech, Jesús Ruiz Planelles, agradeció el reconocimiento recibido y puso en valor el papel de las pequeñas y medianas empresas. "Gracias por hacer visibles a las pymes que generamos empleo y riqueza. Premios como este se agradecen especialmente en el día a día de unas empresas que atraviesan momentos buenos, como recibir un galardón, pero también muchas dificultades", señaló.

El director comercial de Empresas de Banco Santander, Ángel Manuel López Ramón. / INFORMACIÓN

Como anfitriona del acto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, María Lucía Pascual, agradeció la presencia de las empresas, instituciones y entidades colaboradoras, y reivindicó el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía de las comarcas centrales.

Pascual destacó que "nuestro modelo económico descansa sobre miles de empresarios que conocen a sus trabajadores por su nombre, que viven en el mismo municipio donde producen, que generan empleo de calidad y mantienen viva la actividad económica de nuestros pueblos". Asimismo, recordó que "las grandes cifras de la economía empiezan siempre con una pequeña empresa, con una pyme o con un emprendedor que un día creyó que era posible", motivo por el que consideró que estos galardones "tienen un valor extraordinario para reconocer el esfuerzo, la innovación y la capacidad de generar oportunidades".