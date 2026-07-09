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Los retos y oportunidades de las pymes, a debate en Alicante

Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, abordará el próximo 13 de julio el papel de las pymes ante un escenario económico en transformación

Las pymes generan actividad, empleo e impulsan la innovación.

Las pymes generan actividad, empleo e impulsan la innovación. / INFORMACIÓN

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Mar Vives

Mar Vives

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan un momento decisivo. En un escenario económico marcado por la transformación constante, la incertidumbre internacional, los cambios en los hábitos de consumo, la evolución tecnológica y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias laborales, financieras y normativas, las pymes vuelven a situarse en el centro del debate económico y social. Su capacidad para generar actividad, mantener empleo, impulsar la innovación y sostener el tejido productivo las convierte en un elemento esencial para entender el presente y el futuro de la economía.

En este contexto, resulta especialmente necesario abrir espacios de reflexión compartida en los que empresarios, instituciones, expertos y representantes del ámbito económico puedan analizar los desafíos que afrontan las pymes, pero también las oportunidades que se abren ante ellas. La digitalización, la mejora de la competitividad, la captación y retención de talento, el acceso a financiación, el relevo generacional, la sostenibilidad y la adaptación a un mercado cada vez más exigente son algunas de las cuestiones que condicionan su desarrollo y su capacidad de crecimiento.

Claves prácticas

Con este objetivo, Foro Alicante, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, celebrará el desayuno-coloquio «Las pymes en el contexto actual: retos y oportunidades», una cita pensada para abordar, desde una perspectiva práctica y cercana, las claves que marcarán el futuro inmediato de las pequeñas y medianas empresas. El encuentro tendrá lugar el lunes 13 de julio, a las 9.30 horas, en el restaurante Maestral, y reunirá a representantes del ámbito empresarial e institucional en torno a un tema de plena actualidad.

La sesión contará con la intervención de Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, quien aportará su visión sobre la situación actual del tejido empresarial, los principales retos que afrontan las pymes y las medidas necesarias para fortalecer su papel en la economía. Su participación permitirá profundizar en las preocupaciones reales de las empresas y en las oportunidades que pueden contribuir a consolidar su crecimiento.

El acto será presentado por César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, y estará moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien conducirá el diálogo y facilitará el intercambio de ideas durante el coloquio.

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Esta nueva cita de Foro Alicante se plantea, así, como una oportunidad para escuchar, compartir experiencias y reflexionar sobre el papel fundamental de las pymes en un entorno complejo, pero también lleno de posibilidades para quienes sepan anticiparse, adaptarse y avanzar.n

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