Los retos y oportunidades de las pymes, a debate en Alicante

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan un momento decisivo. En un escenario económico marcado por la transformación constante, la incertidumbre internacional, los cambios en los hábitos de consumo, la evolución tecnológica y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias laborales, financieras y normativas, las pymes vuelven a situarse en el centro del debate económico y social. Su capacidad para generar actividad, mantener empleo, impulsar la innovación y sostener el tejido productivo las convierte en un elemento esencial para entender el presente y el futuro de la economía.

En este contexto, resulta especialmente necesario abrir espacios de reflexión compartida en los que empresarios, instituciones, expertos y representantes del ámbito económico puedan analizar los desafíos que afrontan las pymes, pero también las oportunidades que se abren ante ellas. La digitalización, la mejora de la competitividad, la captación y retención de talento, el acceso a financiación, el relevo generacional, la sostenibilidad y la adaptación a un mercado cada vez más exigente son algunas de las cuestiones que condicionan su desarrollo y su capacidad de crecimiento.

Claves prácticas

Con este objetivo, Foro Alicante, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, celebrará el desayuno-coloquio «Las pymes en el contexto actual: retos y oportunidades», una cita pensada para abordar, desde una perspectiva práctica y cercana, las claves que marcarán el futuro inmediato de las pequeñas y medianas empresas. El encuentro tendrá lugar el lunes 13 de julio, a las 9.30 horas, en el restaurante Maestral, y reunirá a representantes del ámbito empresarial e institucional en torno a un tema de plena actualidad.

La sesión contará con la intervención de Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, quien aportará su visión sobre la situación actual del tejido empresarial, los principales retos que afrontan las pymes y las medidas necesarias para fortalecer su papel en la economía. Su participación permitirá profundizar en las preocupaciones reales de las empresas y en las oportunidades que pueden contribuir a consolidar su crecimiento.

El acto será presentado por César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, y estará moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien conducirá el diálogo y facilitará el intercambio de ideas durante el coloquio.

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Esta nueva cita de Foro Alicante se plantea, así, como una oportunidad para escuchar, compartir experiencias y reflexionar sobre el papel fundamental de las pymes en un entorno complejo, pero también lleno de posibilidades para quienes sepan anticiparse, adaptarse y avanzar.n