Las solicitudes de marcas y diseños europeos alcanzan un nuevo récord en el primer semestre del año

Las empresas europeas apuestan por la innovación para reactivar su negocio ante la situación de incertidumbre que vive la economía global. Una apuesta que se traduce en un nuevo récord de solicitudes de registro de nuevas marcas y diseños industriales durante el primer semestre de este año, según se deduce del último balance realizado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés).

El organismo con sede en Alicante recibió entre los meses de enero y junio 166.214 solicitudes, lo que supone un aumento del 4,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento que se vio impulsado por la fuerte demanda de marcas de la UE, mientras que las solicitudes de dibujos o modelos se mantuvieron prácticamente estables.

En concreto, las peticiones para registrar nuevas marcas ascendieron a 104.263, con un aumento del 8,4 % sobre las cifras del primer semestre de 2025. Una cifra que también supera el anterior récord semestral, establecido en el año 2021.

Otra imagen de las instalaciones de la EUIPO. / INFORMACIÓN

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la demanda procedente del mercado comunitario, ya que las solicitudes procedentes de los estados miembros de la UE aumentaron un 14,6 %. Especial relevancia tuvo el caso de Francia, que registró el mayor crecimiento (17,4 %), seguida de Alemania (15,2 %), Polonia (13,3 %), Italia (11,8 %) y España (11,5 %). Como resultado de esta evolución, la proporción de solicitudes procedentes de la UE aumentó del 57,4 % en 2025 al 60,7 %.

Eso sí, de forma individual, China sigue siendo el principal solicitante, a pesar de un descenso del 12,4 % en las peticiones registradas durante el primer semestre de 2026. Dentro de la UE, Alemania ocupa el primer lugar, seguida de Italia, España y Francia.

Diseños

Por su parte, las solicitudes de diseños de la UE ascendieron a 61.951, lo que supone un ligero descenso del 1 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Este descenso se reflejó en ocho de los diez principales países solicitantes, incluidos China (con una caída del 3,3 %), Estados Unidos (6,8 %) y el Reino Unido (13,3 %). No obstante, las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la UE contribuyeron a compensar la disminución general, registrando un aumento del 1,6 %. España experimentó un crecimiento especialmente notable del 28 %, mientras que Alemania, el principal solicitante de la UE, creció un 2,9 %.

En lo que respecta al total de solicitudes de diseños de la UE, China mantiene el primer puesto, representando el 28,5 % de todas las solicitudes, seguida de Alemania (14,3 %), Italia (9,1 %), Estados Unidos (8,3 %) y Francia (4,3 %).

Indicaciones Geográfica

En el primer semestre de 2026 se presentaron las primeras solicitudes de indicaciones geográficas de la UE para productos artesanales e industriales (IGI), tras la puesta en marcha del nuevo sistema de protección de la UE para dichos productos el 1 de diciembre de 2025.

Hasta la fecha se han recibido 81 solicitudes. Portugal encabeza la lista con 42, seguido de Francia con 25 y Eslovaquia con 10.

"La primera mitad de 2026 ha traído cifras notables para la propiedad intelectual en Europa, y cuentan una historia importante sobre la vitalidad del sistema de propiedad intelectual de la UE y las empresas que dependen de él", ha destacado el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, a través de sus redes sociales.

Para el responsable del organismo europeo, "los datos del primer semestre de 2026 reflejan la fortaleza subyacente del ecosistema de propiedad intelectual europeo. Y a pesar de los vientos en contra globales, las empresas de la UE están invirtiendo en innovación y en los derechos de propiedad intelectual que la protegen".