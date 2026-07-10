El Círculo alcanza las 251 firmas asociadas en la provincia de Alicante y reivindica el papel del directivo como catalizador del cambio en la empresa

El Círculo-Directivos de Alicante continúa consolidándose como la asociación de referencia para el liderazgo empresarial en la provincia. La entidad ha celebrado este jueves su Asamblea General en Finca Santa Luzia, un encuentro que ha reunido a más de 150 directivos vinculados a las empresas asociadas y en el que se ha puesto de manifiesto el crecimiento de la organización, que ya integra a 251 empresas y representa a más de un millar de directivos y directivas de la provincia.

La jornada ha contado con la participación de Amaia Rodríguez, coCEO de Gravity Wave, quien ha compartido la trayectoria de esta startup alicantina dedicada a transformar redes de pesca y plásticos recuperados del mar en mobiliario para estadios e instalaciones deportivas. La compañía recibió en 2024 una inversión de medio millón de euros liderada por Pau y Marc Gasol, impulsando un proyecto que conecta sostenibilidad, economía circular y deporte.

Durante la apertura de la Asamblea, la presidenta de El Círculo, Eva Toledo, ha reivindicado el papel estratégico de los equipos directivos en el actual contexto empresarial. "Los directivos y directivas son los principales catalizadores del cambio en las empresas, siempre apoyados por sus equipos. Su papel resulta cada vez más determinante en un territorio donde la empresa familiar avanza hacia una mayor profesionalización y debe afrontar retos de creciente complejidad en un entorno global e incierto."

Un estudio para conocer el perfil del directivo alicantino

En su intervención, Toledo también ha realizado una reflexión sobre el contexto político, económico y social al que se enfrentan actualmente las empresas, tanto en los mercados nacionales como internacionales, y ha anunciado la puesta en marcha del primer estudio sobre el perfil del directivo de la provincia de Alicante.

El proyecto, impulsado por El Círculo con el apoyo de Banco Sabadell, analizará el perfil de los directivos por comarcas atendiendo a variables biográficas, competencias técnicas y actitudinales, así como su visión sobre los principales retos y oportunidades que afrontarán las organizaciones a corto y medio plazo. Las conclusiones del estudio se darán a conocer a finales de este año.

Un momento de la asamblea. / .

Crecimiento sostenido

En el marco de la asamblea, Toledo ha presentado el balance de actividad de la asociación. En los últimos seis años, El Círculo ha triplicado su base asociativa, pasando de 76 empresas en 2020 a las 251 actuales.

Solo durante el primer semestre de 2026 se han incorporado 27 nuevas compañías, entre ellas Chocolates Marcos Tonda, Saica Pack, ITC Packaging, Audi Motor Pacífico, Las Tartas de Julita, Bocopa o Davofrío, reforzando la presencia de la asociación en los principales sectores económicos de la provincia. "Estos datos evidencian la consolidación de un proyecto que nació hace seis años con el objetivo de crear un espacio de crecimiento personal y profesional para los directivos, convencidos de que su desarrollo repercute directamente en la mejora de las organizaciones que lideran", ha señalado Eva Toledo.

Más de medio centenar de actividades para impulsar el liderazgo

Durante 2025, El Círculo ha organizado más de 54 actividades, entre jornadas, talleres, desayunos empresariales y almuerzos directivos, reforzando su apuesta por la formación continua y el intercambio de experiencias.

Entre las principales novedades destacan la creación de dos nuevos ciclos especializados: uno dedicado a la salud integral del directivo —centrado en bienestar emocional y prevención— y otro orientado a la planificación de la segunda etapa profesional tras la carrera ejecutiva. Asimismo, los almuerzos relacionales continúan consolidándose como uno de los principales espacios de networking de la asociación.

La entidad también ha destacado el éxito de la quinta edición de OPENDIR | Foro Abierto para Directivos, celebrada el pasado 21 de mayo en el ADDA, que reunió a más de 1.200 directivos de toda España. El congreso contó con la participación del extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero, el escritor Albert Espinosa y un destacado panel de presidentes, consejeros delegados y directores generales de empresas de referencia.

Objetivos para seguir creciendo

De cara a los próximos meses, Eva Toledo ha avanzado las principales líneas estratégicas de la asociación, entre las que destacan reforzar la presencia de El Círculo en las diferentes comarcas de la provincia, impulsar la formación de los asociados mediante programas de upskilling y reskilling en colaboración con escuelas de negocio, y seguir desarrollando iniciativas que aporten valor al colectivo directivo.

Asimismo, la presidenta ha subrayado la voluntad de reforzar el posicionamiento de la entidad más allá de la provincia de Alicante mediante una participación activa en organizaciones empresariales de ámbito autonómico y nacional, como CEV, AVE o Fundación Conexus.

Con estos objetivos, El Círculo reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la figura del directivo como agente clave para la transformación, la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial alicantino.