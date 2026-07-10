El comercio alicantino bate récord de ventas y de empleo… con menos tiendas

Es toda una paradoja. El número de tiendas no deja de caer, mientras que la facturación y el empleo del sector comercial baten récords, gracias al aumento de renta de la población y la mayor llegada de turistas. La mejor prueba de que los cierres de establecimientos que se suceden en la mayoría de barrios de las principales ciudades de la provincia o la Comunidad Valenciana no son un indicativo de una actividad en crisis, sino de un negocio que se está reorganizando.

Es la principal conclusión del Informe de la Distribución comercial en la Comunidad Valenciana. Perspectivas 2026-2027, elaborado por la Oficina del Pateco, el organismo especializado del Consejo de Cámaras de la autonomía. Un documento que constata la pérdida de peso de los pequeños establecimientos en los que el dueño es el único que atiende a la clientela, mientras el negocio se concentra en establecimientos de mayor tamaño, muchas veces pertenecientes a cadenas o franquicias.

En su conjunto, el comercio valenciano facturó el año pasado más de 35.300 millones de euros -un 4,9 % más que en el ejercicio anterior-, en lo que supone un nuevo récord absoluto para el sector. Un dato que llega tras cinco años de crecimiento ininterrumpido de las ventas -desde 2021 han aumentado un 33 %- y que contrasta con la caída que se produce en el número de empresas y de establecimientos del sector.

Una calle comercial en Benidorm. / David Revenga

Por lo que respecta a las primeras, sólo entre 2023 y 2025 el número de firmas activas en el comercio de la autonomía se ha contraído un 3,8 %, al pasar de 43.068 a 41.419. La provincia de alicante anota una evolución similar, con un descenso del 3 %, hasta las 17.061.

Sin embargo, el ajuste no se reparte de forma homogénea, sino que se concentra en los autónomos (-5,9 %) y en las microempresas de menos de diez empleados (-2,6 %), mientras aumentan un 7,9 % las de mayores dimensiones.

Más productivos

Así, los autores del informe señalan que se está produciendo una "empresarialización" del comercio, que también está derivando en un aumento de la facturación media por empresa (+27,5 % entre 2022 y 2024), así como de la productividad, tanto por compañía (+36,1 %), como por local (+31,5%). Una mejora que tiene mucho que ver con la "expulsión" del mercado de aquellos operadores menos productivos, es decir, el pequeño comercio unipersonal.

En consecuencia, la cifra total de establecimientos abiertos al público se reduce desde 2023 un 2,3 % a nivel autonómico, hasta los 54.446 locales activos, y un 1,4 % en Alicante, hasta los 22.759.

Por ilustrar de otra forma esta contracción basta señalar que en 2015 existían 14,1 tiendas abiertas en la provincia por cada 1.000 habitantes, una cifra que en la actualidad se ha reducido a 11,2.

Pero, como ya reflejaba la cifra de negocio, este menor número de tiendas abiertas no significa que el sector esté de capa caída. Al contrario, está mejor que nunca. Y no sólo porque el volumen de ventas sea el mayor de la historia, sino también porque da trabajo a más personas que nunca.

Una zapatería en la Rambla de Alicante. / Jose Navarro

A nivel autonómico la cifra de ocupados ya alcanza las 222.162, tras aumentar un 1,4 % en el último ejercicio, mientras que en Alicante el comercio da de comer a 86.548 personas, un 1 % más. Claro está, con un cambio muy importante: cada vez hay menos autónomos y más asalariados.

En el caso de la provincia, la cifra de trabajadores por cuenta propia del sector es de 20.767 personas, un 1 % menos que hace un año, mientras que los contratados suman 65.781, un 1,6 % más. Y todo apunta a que la tendencia seguirá en esta misma línea en los próximos años, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los pequeños comerciantes supera los 45 años, y que muchos incluso tienen más de 60 años.

Sobre esta cuestión, el informe apunta que los actuales precios del sector inmobiliario se han convertido en una auténtica barrera para los nuevos emprendedores y en un "factor de expulsión del mercado", tras haberse disparado entre un 25 % y un 35 % en los últimos años.

Por este mismo motivo, muchos de los locales que abandona el comercio son ocupados por otro tipo de servicios, como peluquerías o bares, que juegan con mayores márgenes.