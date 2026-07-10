Fundesem apuesta por la especialización para impulsar el talento que demandan las empresas

La transformación digital, la inteligencia artificial, la evolución de los mercados y la creciente complejidad de la gestión empresarial están impulsando una nueva realidad: las organizaciones necesitan profesionales con conocimientos cada vez más especializados y una visión estratégica capaz de generar impacto desde el primer momento.

En este contexto, Fundesem Business School refuerza su propuesta formativa con una nueva oferta de programas de experto centrados en cuatro áreas clave para la competitividad empresarial: Alta Dirección Empresarial (CADE), Dirección Estratégica de Recursos Humanos Fiscalidad Empresarial y Real Estate e Inversión Inmobiliaria .

Con más de 60 años de trayectoria y una comunidad de más de 63.000 profesionales formados, Fundesem mantiene una estrecha vinculación con el tejido empresarial de Alicante. Esta relación permanente con empresas, asociaciones sectoriales y profesionales de referencia permite trasladar al aula los desafíos reales que afrontan actualmente las organizaciones y desarrollar programas alineados con las necesidades del mercado.

Uno de los programas más destacados es el Postgrado de Experto en Alta Dirección Empresarial (CADE), diseñado para directivos, propietarios de empresa y gerentes que buscan fortalecer su capacidad de liderazgo y toma de decisiones. Estrategia, innovación, sostenibilidad, gobierno corporativo, internacionalización o inteligencia artificial son algunos de los ámbitos que aborda una formación impulsada junto a las principales asociaciones empresariales de la provincia.

Las organizaciones necesitan profesionales con conocimientos cada vez más especializados y una visión estratégica capaz de generar impacto desde el primer momento. / INFORMACIÓN

“Para competir y crecer, nuestras empresas necesitan visión global y ambición. El CADE impulsa directivos preparados para proyectar nuestras empresas más allá del territorio.”, destaca César Quintanilla, miembro del claustro del programa.

La oferta se completa con el Postgrado de Experto en Dirección Estratégica de Recursos Humanos , que responde a la creciente importancia del talento como ventaja competitiva. El programa incorpora contenidos relacionados con HR Analytics, planificación estratégica de personas, liderazgo, compensación y experiencia de empleado.

“Los profesionales necesitan combinar conocimiento técnico, visión estratégica y capacidad de adaptación para seguir aportando valor en entornos cada vez más exigentes”, señala Aurelio Carrillo, coordinador del programa de Dirección Estratégica de Recursos Humanos.

Por su parte, el Postgrado de Experto en Fiscalidad Empresarial ofrece una preparación práctica y actualizada en un entorno regulatorio cada vez más complejo, con la participación de profesionales procedentes de despachos y firmas de referencia como Cuatrecasas, Garrigues, PwC, Deloitte o Grant Thornton.

Finalmente, el Postgrado de Experto en Real Estate e Inversión Inmobiliaria proporciona una visión integral del negocio inmobiliario, abordando aspectos como inversión, promoción, financiación, valoración y gestión de activos en uno de los sectores con mayor proyección del mercado.

Todos los programas se desarrollan en colaboración con la Universidad Europea de Valencia , incorporan una metodología basada en casos reales y cuentan con docentes en activo procedentes del mundo empresarial. Una propuesta formativa que conecta talento, empresa y empleabilidad y que tiene su máxima expresión en el Executive MBA de Fundesem , el programa insignia de la escuela para quienes aspiran a liderar el crecimiento y la transformación de las organizaciones.

“El MBA me aportó una visión mucho más completa de la empresa y me enseñó a afrontar nuevos retos con mayor rigor y profesionalidad. Como arquitecto técnico, pensaba que no encajaría con mi perfil, pero ha supuesto un antes y un después en mi desarrollo profesional, ayudándome a ampliar horizontes y prepararme para asumir mayores responsabilidades.” Elena Romero, alumni del MBA Executive.