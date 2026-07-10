Ineca llama a romper las "barreras invisibles" entre Alicante y Elche para conseguir que la provincia avance

El presidente de Ineca, Alfredo Millá, ha realizado este viernes un llamamiento para conseguir que la provincia hable con "una sola voz" y, especialmente, ha instado a superar las "barreras invisibles" que durante "demasiado tiempo" han existido entre la capital de la demarcación y la ciudad de Elche. Una cohesión necesaria, según ha explicado, para atraer grandes inversiones y proyectos a la zona, y poder sentarse "en las mesas en las que se decide el futuro".

Así lo ha señalado Millá durante su intervención en la asamblea general que el instituto de estudios económicos ha celebrado en el Centro de Congresos de Elche. Un encuentro en el que también ha participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ha comprometido a potenciar la mesa de seguimiento de inversiones que el ejecutivo autonómico mantiene con este organismo y a "corregir aquellas cosas" que Ineca considere que se están "haciendo mal".

Como ha reconocido al inicio de su discurso el propio Millá, la elección del lugar de celebración de la asamblea general de Ineca no ha sido nada casual. El objetivo era poner de relieve la importancia económica de la ciudad de Elche y la necesidad de colaboración entre las dos grandes urbes de la provincia.

"Durante demasiado tiempo hemos convivido con barreras invisibles, que no aparecen en ningún mapa y que ninguna ley ha creado, pero que han condicionado nuestra manera de pensar", ha explicado el también empresario inmobiliario, que ha agradecido expresamente la presencia en la asamblea de los alcaldes de las dos ciudades, Pablo Ruz y Luis Barcala.

El auditorio del Centro de Congresos de Elche ha acogido el acto. / Áxel Álvarez

Y lo ha hecho también por "entender que Alicante y Elche no compiten entre sí. Compiten juntas en un mundo mucho más grande, mucho más global, y que las fórmulas de antes ya no valen. En este mundo, para estar en el mapa, hace falta volumen y presencia. Las inversiones, los grandes proyectos y el talento van allí donde hay tamaño, y donde hay capacidad para sentarse en cualquier mesa donde se decide el futuro", ha insistido el presidente de Ineca, en línea con la nueva estrategia que se ha marcado desde su llegada al cargo de ganar visibilidad en los centros de decisión.

Eso sí, Alfredo Millá también ha dejado claro que el eje Alicante-Elche "no camina solo, sino que forma parte de un territorio que funciona con un sistema de motores que se complementan y se compensan", en referencia al peso que los distintos sectores económicos -como el turismo, la industria del calzado o el juguete- tienen en las diferentes comarcas de la provincia.

Los datos

El empresario ha instado a mirar los datos con honestidad. Unos datos que, como ha reiterado en numerosas ocasiones, muestran que Alicante "avanza, pero no converge" con el resto del país. Así, a pesar de haber duplicado su PIB en el último cuarto de siglo, la renta per cápita de la provincia apenas representa un 74 % de la nacional y las empresas son un 25 % más pequeñas, lo que limita su productividad.

También ha hecho hincapié en el déficit inversor del estado en la provincia, que asciende a más de 2.600 millones en los últimos años y que condiciona las infraestructuras de la zona. "Si las infraestructuras y los servicios se atascan, dejamos de ser competitivos", ha insistido el máximo responsable de Ineca, que ha afirmado que aquellos territorios "en los que no se invierte, no se quedan quietos, decaen".

Por eso, ha insistido en la necesidad de que la provincia actúe con una sola voz y ha realizado también un llamamiento a superar la polarización actual. "En medio de la confrontación, ningún país puede avanzar hacia el bienestar, la equidad y la paz social", ha apuntado.

Los miembros de la directiva de Ineca con los del consejo asesor que ha creado el instituto. / Áxel Álvarez

Por otro lado, también ha insistido en la necesidad de ganar visibilidad en los grandes centros de decisión y, en concreto, en Madrid. Por eso ha puesto en valor la entrada de Ineca y varios de sus miembros en la Fundación Conexus y, sobre todo, la creación del consejo asesor, que reúne a destacados ejecutivos y economistas alicantinos que han hecho carrera a nivel nacional e internacional y en el que confía para esa tarea de estar más presente a nivel nacional.

Ejecución presupuestaria

Millá ha querido tener un reconocimiento al esfuerzo de comunicación realizado por la Generalitat, que por primera vez hace un año aceptó proporcionar datos sobre la ejecución presupuestaria del Consell, para facilitar el control de las inversiones autonómicas en la provincia, aunque señaló que esos datos aún son "insuficientes".

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recogido el guante durante su intervención en la clausura de la asamblea de Ineca y se ha comprometido a que la Mesa de seguimiento de las inversiones del Consell en Alicante -que reúne a los representantes de las diferentes consellerias con los responsables de Ineca- "tenga un papel esencial" en el análisis de la marcha de los diferentes proyectos autonómicos en la provincia.

"Vamos a seguir trabajando para que cada día tengáis más información y más datos, y que la administración sea más transparente", ha señalado el jefe del Consell, que se ha mostrado dispuesto a "corregir aquellas cosas que creáis que estamos haciendo mal".

El presidente de la Generalitat, durante su intervención en la asamblea de Ineca. / Áxel Álvarez

Eso sí, Pérez Llorca también ha asegurado que la Generalitat ya está corrigiendo el déficit inversor que los anteriores Gobiernos autonómicos, según ha afirmado, tuvieron con la provincia. A este respecto ha recordado que los presupuestos de 2025 preveían 461 millones de euros de inversión en Alicante, el 39 % del total, una cantidad de la que, según ha avanzado, ya se están ejecutando 372 millones.

Como era de esperar, el líder popular no ha perdido la oportunidad de criticar al Gobierno central. Así ha contrapuesto la "estabilidad" que, a su juicio, ofrece el Consell, al sacar adelante sus presupuestos gracias al apoyo de Vox, con la incapacidad del Ejecutivo central de aprobar los suyos.

Una incapacidad que, como se ha encargado de recordar, condena a Alicante a ocupar el puesto 52 de 52 provincias españolas en inversión por habitante.