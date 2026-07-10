Murla expone los contrastes de la reactivación económico en el interior de la provincia de Alicante

La lucha contra la despoblación en el interrior de la provincia de Alicante traza una línea actividad o inactividad económica de los pequeños municipios. El foro promovido por Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) en este ámbito ha servido para exponer el caso de Murla. La localidad de la Marina Alta es una de las que ha visto como su población ha crecido en los últimos años gracias a los nuevos residentes extranjeros, pero su crecimiento económico queda topado por dos problemas: falta de servicios y carga burocrática.

En colaboración con la Diputación de Alicante, empresarios y representantes de administraciones han analizado estas circunstancias. El encuentro ha reunido a Josep María Beneyto, coordinador de Desarrollo Local de Crea 360º; César Quintanilla, presidente de Uepal; Carlos Pastor, diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos; Juan Fernando Giner, alcalde de Murla; Jean Giner Muñoz, representante del Comercio Local; Juan Luis Sirera, representante de la Comunidad de Regantes; María Miñano, presidenta Ruta del Vino de Alicante; José Juan Reus, vicepresidente de Asaja Alicante y alcalde de Lliber; y Antonio Martínez Puche, catedrático de Geografía Humana y director del Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante - Deleite.

Como resumen, César Quintanilla ha destacado el cambio de tendencia que se ha producido desde la pandemia, cuando la búsqueda de una mayor calidad de vida ha favorecido el regreso y la llegada de nuevos residentes a los municipios rurales. En este sentido, ha subrayado la importancia de aprovechar el impulso económico y demográfico que representa este fenómeno para consolidar el desarrollo de estos territorios. "Estamos entendiendo que los municipios más pequeños tienen futuro", ha afirmado, defendiendo la necesidad de acompañar esta oportunidad con políticas e inversiones que permitan convertirla en un crecimiento sostenible.

Participantes en el foro de Uepal sobre "Lucha contra despoblación". / INFORMACIÓN

En el campo sociodemográfico, Murla vive "un crecimiento que convive con una estructura demográfica envejecida y con el riesgo de saturación de unos servicios públicos limitados”, ha recalcado Martínez Puche. El municipio ha pasado de 507 habitantes en 2020 a 574, el pasado año. Así los principales retos que afrontan los municipios rurales alicantinos, enfocándose en “detectar el problema que provoca la marcha de los jóvenes locales para poder hacerle frente”, tal y como ha señalado María Miñano.

La falta de vivienda, primer foco

Los participantes han coincidido en que la principal problemática es un mercado de la vivienda muy tensionado, donde el incremento de los precios, impulsado en parte por la demanda de compradores extranjeros con mayor poder adquisitivo, dificulta el acceso a la vivienda para los jóvenes y los trabajadores locales. Esta realidad se ve agravada por el déficit de infraestructuras y servicios, la debilidad del consumo local, la progresiva desaparición de comercios de proximidad por falta de relevo generacional y un modelo de desarrollo que ha convertido municipios como Murla en ciudades dormitorio, tal y como han denunciado los representantes de Comercio Local y la Comunidad de Regantes.

Por su parte, el alcalde de Murla ha denunciado “la excesiva carga legislativa que soportan los pequeños municipios, que disponen de recursos humanos limitados para hacer frente a las crecientes exigencias administrativas”.

Frente a estos retos, se pusieron en valor el creciente peso de la población residente internacional, que en municipios como Murla constituye un activo para el desarrollo local. Su arraigo y participación en la vida del municipio contribuyen a dinamizar la economía, sostener el comercio y los servicios de proximidad, favorecer la actividad asociativa y reforzar la cohesión social.Además, se han planteado varias líneas de actuación, siendo la primera de ellas la necesidad de legislar y regular ciertos mercados como el de la vivienda, para dinamizar y apostar por un desarrollo del mundo rural.

César Quintanilla, durante el foro en Murla. / INFORMACIÓN

En el ámbito agrícola, desde Asaja Alicante han apostado por impulsar la creación de nuevas cooperativas que permitan aliviar la carga burocrática de los agricultores y les permitan enfocarse en el carácter productivo del territorio, poniendo en valor el papel de la agricultura no solo como motor económico, sino también como un elemento identitario, cultural y paisajístico, generando riqueza y oportunidades en el territorio.

En materia de empleo se planteó el incremento de formación e incentivos específicos para atraer a los jóvenes a los puestos vacantes en sus propios municipios. Respecto al turismo, se destacó su potencial de crecimiento mediante una oferta basada en la gastronomía local, el enoturismo y el cicloturismo, como ejes para impulsar un modelo sostenible y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el territorio.

Por su parte, Carlos Pastor, ha subrayado el papel imprescindible de organismos supramunicipales como la Diputación de Alicante, que financia gran parte de las infraestructuras de los pueblos más pequeños, mejorando las interconexiones “ayudando a que muchas personas vuelvan al pueblo”.

Por último, se planteó la necesidad de coordinar una estrategia común entre ayuntamientos, Diputación y el resto de entidades, tanto públicas como privadas, para gestionar de forma más eficaz las ayudas y los proyectos de desarrollo rural, y de desarrollar una legislación más adaptada a los municipios pequeños, que tenga en cuenta la limitación de sus recursos.