El Estado cifra en más de 800 sus inmuebles sin uso repartidos por España: de viviendas a locales y plazas de párking

El patrimonio olvidado por el Estado incluye viejos juzgados, solares, oficinas, parcelas, plazas de garaje, viviendas, locales e incluso murallas y castillos. Se trata de 828 bienes inmuebles de titularidad pública que se reparten por toda España a los que la Administración no les atribuye ningún uso. Entre ellos destaca un piso de más de 1.000 metros cuadrados en la calle Serrano de Madrid, junto a la Puerta de Alcalá -donde se encuentra el metro cuadrado más caro de toda España-, varios inmuebles en el entorno del Paseo Marítimo de Barcelona, entre ellos algunos en el Centro Comercial Moda Shopping, y un puñado de viviendas históricas en el Patio de Banderas de Sevilla, en el entorno del Alcázar.

La lista ha sido remitida por la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, a El Periódico tras una petición realizada el pasado abril a través del Portal de Transparencia para conocer qué inmuebles propiedad de la Administración se mantienen vacíos en la actualidad.

Parte de estos bienes son antiguas viviendas de funcionarios, herencias, decomisos o expropiaciones

Desde la Dirección de Patrimonio explican que dentro del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no se incluye como tal una categoría de "edificios públicos vacíos", pero sí de "edificaciones de carácter patrimonial" -es decir, que no están afectadas a un uso o servicio público- "que no están arrendadas o cedidas a terceros". O, lo que es lo mismo, que no tienen utilización alguna, al menos eso le consta oficialmente a la Administración.

¿Cómo le han llegado al Estado todos esos inmuebles? La procedencia es variada; hay desde antiguas viviendas de funcionarios a promociones públicas, viviendas transferidas entre organismos, inmuebles que nunca llegaron a venderse, herencias, decomisos, expropiaciones... ¿Por qué el Estado los mantiene vacíos? Preguntado por el asunto, el Ministerio de Hacienda no ha dado explicaciones.

Vista de las playas de la barriada de El Palo, el antiguo barrio de pescadores de Málaga donde la Administración tiene varias propiedades sin uso conocido. / EUROPA PRESS

La Dirección subraya también que se trata de bienes de naturaleza muy diversa y "no siempre susceptible de habitabilidad". En algunos casos, tal y como ha comprobado El Periódico, el Estado ha tratado de enajenar el bien a través de subastas, que en algunos casos quedaron desiertas; en otros ha abierto procedimientos para conocer si era el legítimo propietario; y a algunos, en verdad, sí que se les está dando uso, tal y como han comprobado los diferentes diarios de Prensa Ibérica.

La investigación realizada ha localizado además varios expedientes oficiales —subastas, expropiaciones, concursos, investigaciones patrimoniales e inventarios— que permiten reconstruir la historia y situación administrativa de parte de ese patrimonio. En algunos casos son obras públicas, reversiones de viviendas o antiguos parques de viviendas de funcionarios.

Descripción del contenido: INMUEBLES SIN USO DE LA ADMINISTRACIÓN (Mapa coroplético)

Granada (con 125 bienes sin uso), Málaga (66), León (45), Tarragona (38), Palencia (35), Almería (31) y Madrid (29) son por este orden las provincias españolas donde más bienes inmuebles infrautilizados tiene el Estado. En Granada hay propiedades vacías en numerosas localidades, entre ellas Almuñecar, Illora y Malacena, aunque el grupo más numeroso se encuentra en las poblaciones de Pinos Puente y Puebla de Don Fadrique, este último a los pies de la Sierra de la Sagra, sumando en total más de 56 viviendas. Se trata, según se desprende de la información obtenida, de dos bolsas de propiedades situadas en direcciones muy agrupadas, como si fueran de una misma promoción. En Rubite, otra localidad a los pies del Mediterráneo, hay otras once propiedades.

Vista del edificio de la calle Serrano donde el Estado mantiene vacío desde hace años un piso de más de mil metros cuadrados. / JOSÉ LUIS ROCA

En Málaga, a su vez, hay numerosos bienes sin uso inventariados en El Palo, el antiguo barrio de pescadores levantado hace dos siglos junto a la playa de la capital, en dominio público terrestre, y que mantiene cientos de viviendas sin regularizar. De acuerdo al listado de Hacienda que obra en poder de El Periódico, también hay bienes del Estado en desuso en Alhaurín el Grande, Benalmádena o Estepona, entre otros. Asimismo constan apuntes de plazas de garaje y casas en urbanizaciones de lujo de Marbella, como Andalucía la Nueva, Medina Garden o Marina Garden, donde las propiedades no bajan de 600.000 euros y llegan a costar varios millones.

En el listado constan plazas de garaje y casas en urbanizaciones de lujo de Marbella donde las propiedades no bajan de 600.000 euros y llegan a costar varios millones

León es la tercera provincia en el ránking enviado por Hacienda: concentra la mayoría de propiedades en dos calles concretas de la capital, calle San Antonio y Avenida de Asturias.

En Cataluña constan 69 inmuebles; la mayoría (38) están en la provincia de Tarragona. Entre estos hay 12 plazas de párking en la calle Urano de Cambrils. También hay varias propiedades en poblaciones como Godall, Montblanc, Reus y Pinell de Brai.

En Palencia, mientras, donde constan 35 apuntes, hay 23 que pertenecen a una promoción residencial con varias fincas (viviendas, garajes y trasteros) en la calle Valdeserías de la ciudad castellana, además de otros bienes en las poblaciones Brañosera, Cervera de Pisuerga y Osorno. Hasta 31 propiedades están registradas en Almería, tres de ellas sótanos de una urbanización de lujo en Mojácar, inmuebles en Roquetas de Mar y otras 18 casas en el municipio de Sorbas, algunas de ellas en el diseminado Los Loberos.

Inmuebles propiedad de la Administración en el Patio de Banderas de Sevilla que están en desuso, según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda. / MARINA CASANOVA

Un piso valorado en 12 millones en la calle Serrano

En Madrid destaca un piso de mil metros cuadrados en el número 3 de la calle Serrano que lleva vacío años tras albergar una sede de la Intervención Delegada de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda. De hecho, ya en 2016 el Estado la sacó a subasta por 5,3 millones de euros. En la actualidad su valor rondaría los 12 millones, según los cálculos realizados por El Periódico en base a los registros de los precios medios de los notarios en la zona. Entre el inventario madrileño hay también varios pisos y locales, algunos en la almendra central de la capital, como una vivienda en la calle Madrazo, muy cerca de la Plaza de Cibeles. En esa misma calle hay otros dos trasteros propiedad de la Administración.

Vista aérea del Poblado de las Contreras, en Valencia, donde la Administración tiene en propiedad varios inmuebles sin uso. / GOOGLE STREET VIEW

En Barcelona, con 23 referencias contabilizadas por Hacienda, existen varios bienes inmuebles cuya naturaleza no se explicita en la documentación en los alrededores del Paseo Marítimo, concretamente en el Carrer de la Marina, la Avinguda del Litoral y el Passeig de Garcia Fària y varios inmuebles en el edificio donde se ubicaba el centro comercial Moda Shopping, anexo a la Torre Mapfre, y en el que ahora solo quedan varios comercios abiertos ya. Además hay dos pisos en las calles Aldana y Roc Boranat, otras tres propiedades en Vic y una en L’Hospitalet de Llobregat.

Valencia contabiliza 24 inmuebles, la mayoría casas en el Poblado de las Contreras de Villagordo del Cabriel. Construido en los años 50 para albergar a los obreros y técnicos de la presa, se conserva intacto en la actualidad.

En Sevilla, de la que hay 21 asientos, resultan particularmente llamativos los ocho inmuebles situados en el Patio de Banderas de la capital andaluza, que era la plaza de armas del primitivo núcleo militar del Alcázar. Se trata de edificios históricos. De inmuebles rancios, por cierto, saben bien en Soria, donde la mayoría de las 25 propiedades “sin uso” son torreones, torres y castillos.

Entrada al piso de la calle Madrazo de Madrid que la Administración mantiene si uso. / JOSÉ LUIS ROCA

De la investigación de la documentación se extrae que también hay bienes inmuebles que, para la Administración, no están siendo utilizados en Ciudad Real (23), Zaragoza (21), Huelva (19), Castellón (17), Córdoba (16), Huesca (15), Teruel (11), Alicante (11), Islas Baleares (10) -se contabilizan la Isla de S'Espalmador y la de Dragonera-, Burgos (10), Asturias (9), Badajoz (8), Murcia (8), Cáceres (8), Cádiz (8), Vizcaya (8), Guipúzcoa (7), Guadalajara (7), Segovia (7), A Coruña (6), Cantabria (6), Las Palmas (6), Cuenca (4), Pontevedra (4), Santa Cruz de Tenerife (4), Zamora (3), Ávila (3) -dos oficinas y una vivienda en la calle de Los Lobos, de Arévalo, que se corresponden con lo que en su día fueron las dependencias de los juzgados de la capital morañega-, Ceuta (2), Melilla (2), Girona (2), Valladolid (2), Albacete (1), La Rioja (1), Lugo (1), Ourense (1) y Salamanca (1).