El Puerto de Alicante pone en marcha el control fronterizo automatizado para pasajeros

El Puerto de Alicante se prepara para una Operación de Paso del Estrecho más digital. La Autoridad Portuaria ha iniciado la puesta en funcionamiento de los primeros equipos destinados a la automatización del control fronterizo en el puerto, en el marco de la implantación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

La actuación se dirige a la seguridad y mejorar la eficiencia en el tránsito de pasajeros en línea con lo que hay en los aeropuertos. El sistema supone la adaptación a la normativa europea, y prevé facilitar el embarque y desembarque en un momento en el que aumenta el tránsito de pasajeros en la línea regular entre Alicante y Orán. El nuevo dispositivo está compuesto por un conjunto de infraestructuras que incluyen 10 quioscos de registro, 3 casetas de filtro —una de ellas ubicada en la terminal de cruceros— y dos módulos tipo contenedor a pie de vehículo, cada uno equipado con un puesto de control manual y seis puestos automáticos de autoservicio.

Estos equipos se suman a la operativa portuaria con el objetivo de agilizar el registro de datos de entrada y salida, así como la gestión de autorizaciones de viaje, de nacionales de terceros países, conforme a los requisitos establecidos por la Unión Europea.

El director del Puerto durante una visita a la zona de los dispositivos de control. / INFORMACIÓN

La actuación llega en el momento en el que el Ministerio de Interior pone en marcha la Operación Paso del Estrecho (OPE) y que tiene como principal actor el ferry entre Alicante y Orán. En este sentido, cabe recordar que, durante la campaña del pasado año, estas conexiones movilizaron un total de 84.673 pasajeros y 27.317 vehículos, lo que pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas eficientes que garanticen tanto la seguridad, como la fluidez del tránsito. La inversión que se ha realizado se eleva a 1.215.752,36 euros (IVA excluido) y ha necesitado de 36 meses.

El director del puerto de Alicante, Luis Fernando Sánchez Villena, ha visitado las instalaciones, junto a responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de SIA, empresa perteneciente al Grupo Indra encargada del suministro e instalación de los sistemas, para verificar personalmente la implantación de las nuevas instalaciones y su puesta en marcha.