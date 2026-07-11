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El Consell reactiva el proyecto del Botànic de 42 Alicante con Fundación Telefónica

Pérez Llorca firma este próximo lunes un "acuerdo de intenciones" que ya Firmó Puig hace cinco años bajo el paraguas de Distrito Digital y nunca se llevo a cabo

El presidente de la Generalitat interviene en la asamblea de Ineca

El presidente de la Generalitat interviene en la asamblea de Ineca

David Navarro

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Ana Jover

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Planos, simulaciones de cómo quedarían las aulas, una nave de Ciudad de la Luz con unos primeros materiales ... Todo eso se vio y se grabó el 16 de julio de 2020 en las instalaciones de Ciudad de la Luz. El entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mascarilla puesta, realizó una rueda de prensa para presentar el centro 42 Alicante, una iniciativa conjunta con la Fundación Telefónica que bajo este sello ha abierto espacios en diferentes puntos del país para ofrecer formación en el ámbito digital. La puesta en escena quedó en nada y con el final de la legislatura del Botànic la propuesta se desvaneció.

Este viernes la agenda del jefe del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca, anunciaba con antelación que el lunes, 13 de julio, se desplaza a Madrid para firmar con la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, el acuerdo de intenciones '42 Alicante' en presencia del presidente de Telefónica España, Borja Ochoa. Se supone que esta vez es la buena y que los apuntados problemas que podía poner la Unión Europea se han acabado.

Galería de imágenes que se presentaron en 2020 sobre el proyecto 42 Alicante.

Galería de imágenes que se presentaron en 2020 sobre el proyecto 42 Alicante.

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Telefónica transformará dos antiguos platós de Ciudad de la Luz en una escuela gratuita de programación, con un sistema educativo revolucionario. / INFORMACIÓN

Si bien ninguna de las partes ha querido concretar a la espera de la convocatoria, ambas consideran que esta vez es la buena y que el proyecto formativo tendrá su cobijo en suelo alicantino. En su momento, la exposición que realizó el Botànic dibujaba unas aulas modernas, abiertas y la transformación de los estudios 1 y 2 en un espacio que guardaba la línea de la firma de la compañía.

En este tiempo, la Fundación ha abierto en Barcelona y Urduliz y se mantienen las de Madrid y Málaga. Es decir, que si las intenciones se convierten en realidad, Alicante será la cuarta ciudad en contar con esta iniciativa. Los beneficiarios de la propuesta es toda aquella persona que se quiere instruir en tecnologías. En su momento, se apuntó una capacidad para 600 alumnos. La escuela de programación estaría compuesta con unos 200 ordenadores, espacios compartidos para desarrollar trabajos colaborativos y zonas de descanso. Un centro con capacidad para atender al alumnado, para los que se prevé un grado de inserción laboral del 100 %, según cifraron desde la promotora.

Al anuncio de Puig, le siguieron comparecencias de la titular de Innovación, la consellera Carolina Pascual; y el director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Antonio Rodes. El centro tenía una clara vocación: eliminar la brecha de talento digital que se había detectado y también dar forma y sostener la marca de Distrito Digital. En los presupuestos de 2021, el Botànic llegó a hablar de una inversión de 3 millones de euros, pero los trámites nunca llegaron a cuajar.

Recreación de las aulas anunciadas dentro de los estudios de cine de Ciudad de la Luz.

Recreación de las aulas anunciadas dentro de los estudios de cine de Ciudad de la Luz. / INFORMACIÓN

La respuesta oficial fue que la UE tenía que dar el visto bueno a este uso, pues cabe recordar que el complejo audiovisual estaba paralizado por una sanción europea. La actividad cinematográfica era inexistente y el gran contenedor de las instalaciones fueron base de la primera conselleria descentralizada en la historia de la Generalitat Valenciana, Innovación. Este plan como el aterrizaje de la cadena televisiva Euronews nunca llegaron a materializarse.

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Ahora habrá que esperar al lunes para comprobar que las "intenciones" se concretan y que el campus digital tendrá forma y fondo en la localidad alicantina. Uno de los puntos a ser candidato a este proyecto es el puerto, pues tanto la marcha de Accenture como el traslado de la propia conselleria de Innovación del Muelle 5 a la plaza de Gabriel Miró ha dejado huecos que son más que atractivos. Además, tanto la Autoridad Portuaria como el Consell popular han dejado claro que su núcleo digital es esta zona. La punta de lanza son las antiguas naves de Amaro. El departamento de Marian Cano está con la redacción y el de Luis Rodríguez prevé una importante remodelación a través de un plan de inversiones.

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