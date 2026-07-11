«La continuidad de la empresa familiar es nuestro mayor legado»

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) pone el broche final a su aniversario. Treinta años después su presidenta, Maite Antón, hace balance y pone en valor a las empresas familiares de nuestra provincia.

¿Cómo valora la evolución de la Asociación en todo este tiempo? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos en los primeros años?

La evolución ha sido profundamente transformadora. Nacimos el 7 de julio de 1995 como una iniciativa liderada por Manuel Peláez Castillo junto a 32 empresarios. Fuimos la primera asociación territorial de empresa familiar constituida en España y la única de carácter provincial. En los primeros años, el mayor desafío consistía en convencer a los propios empresarios que sus problemas —como la sucesión, el equilibrio entre familia y negocio o la profesionalización— no eran solo de su empresa, sino desafíos compartidos que requerían unirse. Pasar a ser un interlocutor institucional con más de 200 asociados ha sido un camino de siembra constante.

¿En qué ha cambiado la mentalidad de las familias empresarias de la provincia de Alicante en estos 30 años?

El cambio ha sido cultural y estratégico. Al inicio, la mentalidad estaba volcada estrictamente en el día a día. Hoy, la empresa familiar tiene una visión mucho más global, abierta y profesionalizada. Hemos interiorizado que para sobrevivir no basta con la voluntad; se necesita planificación, órganos de gobierno y apoyo externo. El foco actual se centra de forma prioritaria en la competitividad, la internacionalización y la tecnología, sin perder jamás el arraigo local.

Si tuviera que elegir un solo hito que AEFA ha alcanzado en la provincia durante estas tres décadas, ¿cuál sería?

Sin duda, haber sacado del ámbito privado el debate sobre el relevo generacional para convertirlo en algo de interés público. Conseguir que se entienda que la continuidad de una empresa familiar es la salvaguarda de miles de puestos de trabajo locales, es nuestro mayor legado. Esto ha permitido rebajar la mortandad empresarial en las transiciones de primera a segunda y tercera generación, como demuestra nuestro Fórum de Jóvenes. Además fuimos los primeros en tener dos cátedras en la UA y en la UMH, realizamos el primer Congreso Nacional,impulsamos el primer Club y Gala de empresas centenarias en España, etc...

¿Cuál es la vinculación de AEFA con las diferentes asociaciones territoriales de la empresa familiar en España? ¿Y con el Instituto de la Empresa Familiar?

Nuestra vinculación es estrecha, de absoluta colaboración. Formamos una red muy cohesionada junto al IEF y las otras 17 asociaciones para defender un marco normativo, fiscal y formativo. AEFA aporta a estos foros su singularidad: un territorio dinámico, multisectorial, descentralizado y exportador. Esta colaboración se materializa en proyectos como la Red de Cátedras , «La Empresa Familiar en las Aulas» —que fomenta la cultura emprendedora en centros educativos— y Talento Next Gen, enfocado en acercar a los jóvenes al entorno laboral.

Afronta el último año de su segundo mandato al frente de AEFA. ¿Qué balance hace de estos años y qué objetivos se ha marcado consolidar antes de ceder el testigo el próximo año?

Hago un balance de enorme gratitud, orgullo y responsabilidad. Me siento muy satisfecha de ver una AEFA más unida que nunca y que sigue creciendo. Hemos ejercido una representatividad firme en momentos de gran incertidumbre económica , actuando como altavoz frente a las administraciones, recordándoles las principales reivindicaciones y retos que afrontamos y las necesidades urgentes, como la ley autonómica de empresa familiar, manteniendo la reputación e influencia de la Asociación. Para mí presidir AEFA es un absoluto honor. La extraordinaria calidad profesional y humana de los asociados, merecen todos los esfuerzos necesarios para que sean adecuadamente representados, el valor de la empresa familiar en nuestra sociedad es crucial, pero el balance de estos años no me corresponde a mí, sino a los asociados y al entorno en general. Logrado ya el objetivo de un crecimiento sostenido y ampliar nuestra presencia y representación en todos los foros mediante una vicepresidencia más. Mi prioridad en esta recta final es consolidar las bases estratégicas del futuro de la Asociación. Estamos incidiendo en la necesidad de que la Comunidad Valenciana cuente con un marco normativo que elimine trabas burocráticas a las empresas, incluyendo la reclamada ley autonómica de empresa familiar.

Durante su presidencia se han atravesado momentos complejos a nivel económico global. ¿Cómo valora la capacidad de resistencia y adaptación que han demostrado las empresas familiares?

Ha sido verdaderamente ejemplar. Venimos de encadenar crisis sanitarias, inflación, tensiones geopolíticas y encarecimiento de costes. La empresa familiar ha demostrado que tiene un «colchón» único: su compromiso a largo plazo. A diferencia de las corporaciones multinacionales, nosotros no deslocalizamos a la primera dificultad. Las familias empresarias han sacrificado rentabilidad para mantener el empleo y proteger sus proyectos locales. Esa resiliencia es el verdadero motor de nuestra economía.

La empresa familiar representa una porción crítica del empleo y el valor añadido en Alicante. ¿Se les reconoce y apoya institucionalmente al nivel de lo que aportan?

Representamos más del 94% del tejido empresarial, generamos más del 85% del empleo privado y aportamos el 80% del PIB privado de la provincia. Estas tres cifras demuestran que la empresa familiar es el motor económico y social de la provincia de Alicante. Hay un reconocimiento verbal e institucional explícito, pero a menudo falta que ese apoyo se traduzca en hechos concretos, normativas ágiles y fiscalidad justa. No podemos ser considerados el motor económico y, al mismo tiempo, enfrentarnos a trabas administrativas que asfixian el crecimiento o penalizan la reinversión y la sucesión. Las leyes deben ser estables y sencillas de aplicar. Ante las administraciones, recordamos que legislar de espaldas a la realidad de la empresa es legislar contra el empleo. Lo que los gobernantes deben tener en cuenta es que la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares. No queremos incumplir la norma, queremos normas que se puedan cumplir.

Recientemente ha hecho llamamientos a «no resignarse» ante la pérdida de peso de la provincia. ¿Qué infraestructuras necesita Alicante de forma urgente?

El llamamiento a no resignarnos es una obligación moral. Alicante sufre un déficit histórico de inversión que frena nuestra competitividad. Necesitamos la ejecución y modernización de infraestructuras clave: la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la culminación del Corredor Mediterráneo, la mejora de los accesos a las áreas industriales y una solución definitiva a la escasez de recursos hídricos.Sin estas inversiones estratégicas, competimos en desventaja. Estar a la cola en inversión pública por habitante ha lastrado nuestra productividad. Un año más sin Presupuestos Generales del Estado es para la provincia de Alicante un agravio y una injusticia debido al déficit inversor que sufrimos.

¿Cuáles deben ser las prioridades de AEFA para los próximos años en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad o el talento?

Entender que estos tres ámbitos no son modas, sino vectores de supervivencia. En digitalización, debemos ayudar a las empresas para que la IA optimice procesos y abran mercados. En sostenibilidad, el enfoque debe pasar de la exigencia regulatoria al convencimiento de que el impacto social y medioambiental positivo genera rentabilidad. Y respecto al talento joven, es demostrar a las nuevas generaciones que en la empresa familiar encontrarán proyectos con alma y con propósito. En definitiva, el proyecto de AEFA es de gran calado e impacto real en nuestras empresas y en consecuencia en la vida de todos.