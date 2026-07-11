Mantenimiento y planificación: claves para proteger el edificio

La gestión de una comunidad de propietarios exige tomar decisiones que afectan directamente a la seguridad, la conservación y el valor patrimonial del edificio. Sin embargo, muchas comunidades siguen actuando únicamente cuando aparece el problema: una filtración, una grieta, un desprendimiento o una instalación deteriorada.

Frente a esa forma de intervenir, el arquitecto técnico se consolida como el profesional de confianza que permite a la comunidad anticiparse, planificar y decidir con criterio. Su conocimiento del edificio, de sus sistemas constructivos y de las patologías más habituales, le permite realizar una lectura global del inmueble y orientar a los propietarios hacia soluciones eficaces, proporcionadas y técnicamente justificadas. En la Comunidad Valenciana, el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas, IEEV.CV constituye una herramienta fundamental para conocer el estado real del inmueble.

A través de este informe se analizan cuestiones esenciales como la conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética, permitiendo a la comunidad disponer de una auténtica radiografía técnica del edificio.

Pero el valor del arquitecto técnico no se limita a la emisión del informe. Su papel resulta esencial para interpretar los resultados, priorizar actuaciones, estimar costes, preparar la documentación necesaria, asesorar en la contratación de las obras y controlar su correcta ejecución.

Contar con un arquitecto técnico de referencia ayuda a evitar improvisaciones, reducir riesgos y gestionar mejor los recursos de la comunidad. Mantener un edificio no es solo reparar lo que se deteriora; es prevenir, planificar y proteger el patrimonio común con rigor profesional.