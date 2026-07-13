Ángela de Miguel (Cepyme): "Nos merecemos más seriedad, compromiso, estabilidad y, sobre todo, políticos que estén pensando en políticas públicas"

La presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, (Cepyme), Ángela de Miguel, se ha mostrado este lunes muy crítica con el Gobierno de España y con la clase política. La empresaria ha hablado sin filtros en Foro Alicante ante el impacto negativo que representa la corrupción y el actual contexto de crispación política. De Miguel ha asegurado que el empresariado “nos merecemos más seriedad, compromiso, estabilidad y, sobre todo, políticos que estén pensando en políticas públicas, en los ciudadanos, pensando en España y en una estabilidad y proyectos a medio largo plazo”.

“Poco se habla de grandes proyectos de país. Nadie está hablando de cómo y dónde queremos ver a España dentro de 30 años. Nadie está hablando de un gran pacto de Estado donde el tema de la inmigración es capital”, ha señalado. La presidenta de Cepyme ha lamentado que no se tenga esa visión futura de medio y largo plazo que es estratégica y más a tenor de carecer de presupuestos anuales desde hace tiempo.

“No sabemos hacia dónde queremos ir como país en el próximo año y tampoco contamos con unas grandes líneas de política pública”, ha comentado. Para la empresaria, “al margen de todo el tema de la corrupción, que nos hace muchísimo daño como país, y también esta situación nos hace daño al empresariado”.

En su opinión, la corrupción impacta por tres vías. “Uno, la credibilidad, porque la seguridad jurídica y la estabilidad es algo muy importante para tener inversión internacional”. Para añadir, “la segunda es el dinero que tenía que ir destinado a proyectos públicos que nos cuesta muchísimo pagar. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo todos los ciudadanos pagando impuestos es altísimo, tiene que ir a servicios públicos. Y esto es lo que lo pagamos”.

Por último, “nos hace especialmente daño a las empresas buenas, porque el problema es que cuando gana una licitación una que no es el mejor estás impidiendo que las mejores empresas del país crezcan y se hagan grandes”.

La presidenta ha lamentado que “muchas veces estamos viendo cómo se crean sociedades de gente que no está para crear empresa, ni crear riqueza, a la cual pues se le dan determinados contratos públicos sin tener experiencia y sin tener vocación de de crecer”. “El problema es el daño que se hace a todo el sector, porque los mejores, los más competitivos, los que tienen personas más calificadas, los que están innovando, los que están mejorando no pueden entrar en el mercado y les estamos dejando fuera. Con lo cual, perdemos grandes empresas y oportunidades como país”, ha añadido con rotundidad.

Un momento del desayuno protagonizado por Ángela de Miguel en Foro Alicante. / PILAR CORTES

De las soluciones

La máxima responsable de la patronal de las pymes en España ha protagonizado el debate del Foro Alicante, que organiza INFORMACIÓN y Prensa Ibérica con la colaboración de CEV, Carmencita, Vectalia, Suma Gestión Tributaria, Lexus, Imed y la Universidad de Alicante. Bajo el título, “Las pymes en el contexto actual: retos y oportunidades”, la empresaria ha abordado la actualidad sin esquivar temas polémicos.

Durante su presentación, el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, la definió como una aliada para las pymes alicantinas y, sobre todo, destacó su defensa del diálogo social, un tema que estuvo muy presente durante su intervención.

Desde mayo de 2025 que asumiera el cargo, la empresaria vallisoletana se ha convertido en la voz ante Europa que defiende la vuelta a este vehículo tripartito para llegar a acuerdos y rechaza de plano las imposiciones del Gobierno. También es quien ha defendido que los organismos europeos “piensen primero en pequeño” a la hora de establecer nuevos reglamentos y normativas que puedan ser asumidas por las pequeñas y medianas empresas.

En su diálogo abierto con el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, De Miguel ha puesto sobre la mesa soluciones a problemas como el absentismo laboral y ha denunciado la “insoportable” carga fiscal a la que se somete a las empresas y por extensión a las micro empresas abocadas al cierre.

El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, ha introducido a Ángela de Miguel. / PILAR CORTES

Cepyme está compuesta por más de medio centenar de organizaciones territoriales de ámbito provincial y autonómico. También ha sido una de las primeras en cerrar filas con Antonio Garamendi para su reelección al frente de la CEOE. “Por unanimidad y no creo que haya otra candidatura a estas alturas”, ha indicado la empresaria. De Miguel ha destacado que el respaldo anticipado obedece al hecho de reforzar un liderazgo como el de Garamendi en un momento complejo y en el que “no nos podemos despistar”.

(noticia en elaboración)