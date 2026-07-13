El Consell ajusta su inversión al peso poblacional de Alicante al asignarle un 38,4 %

Ha tardado en suceder, pero finalmente la Generalitat Valenciana ha tenido en cuenta el peso poblacional de la provincia a la hora de confeccionar sus presupuestos. Eso, al menos, es lo que se desprende de las inversiones territorializadas, toda vez que un 38,4 % de las mismas, o lo que es igual, alrededor de 265 millones de euros, han sido asignadas en el actual ejercicio a las comarcas alicantinas. Pero como casi todo en la vida, en medio de esas previsiones se intercalan numerosos matices. Así se ha encargado de advertirlo el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), que ha llamado la atención sobre el hecho de que más de la mitad de las inversiones programadas por el Consell están sin territorializar, y que en 2024 y 2025 se registraron los peores niveles de ejecución real de la historia. Todo en un contexto, además, en el que la provincia arrastra un déficit inversor de 490 millones de euros en los últimos 15 años.

Ineca ha presentado un análisis de los presupuestos confeccionados por la Generalitat para 2026. En presencia del presidente del instituto, Alfredo Millá, el director general de Estudios de la entidad, Santiago Carbó, y el profesor Francisco Llopis, se han encargado de desgranar los contenidos de la propuesta del Consell tanto desde el punto de vista general como desde el específico de Alicante. Y en este último caso hay tanto elementos para la esperanza como también para la decepción.

La presentación del análisis de los presupuestos elaborado por Ineca. / INFORMACION

Un motivo para la satisfacción, después de años y años de reivindicaciones, es que el Consell ha ajustado las inversiones territorializadas al peso poblacional de la provincia. Es decir, si Alicante representa el 37,2 % de la población de la Comunidad Valenciana, el proyecto de presupuestos le asigna un 38,4 % de lo territorializado, lo que representa alrededor de 265 millones de euros. El 48,8 % está programado en la provincia de Valencia y el 12,9 % en la de Castellón.

¿Cuál es el problema? Que, según se han encargado de destacar los expertos, más de la mitad de las inversiones, concretamente un 52,3 %, están sin territorializar, lo que para Ineca supone un ejercicio de opacidad que impide saber dónde terminará finalmente este dinero.

Un momento de la presentación. / INFORMACION

Pero no solo eso, dado que según el instituto, el año pasado, sin ir más lejos, un 21,1 % de las inversiones previstas en el conjunto de la autonomía, es decir, uno de cada cinco euros disponibles, no llegó a ejecutarse. Se trata, en total, de 884 millones de euros. Además, llama la atención que el 66,5 % de ese dinero que quedó sin ejecutar, 588 millones de euros, se concentró en tres departamentos de suma importancia, como son Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; Medio Ambiente e Infraestructuras; y Educación, Cultura y Empleo.

A ello hay que sumar, sobre todo, el déficit inversor que viene acumulando la provincia de Alicante en los últimos 15 años, atendiendo precisamente a su peso poblacional, y que Ineca cifra en 490 millones de euros. Eso supone que durante este tiempo se han recibido 938 euros por habitante frente a los 1.191 euros de la media autonómica. Asimismo, se ha indicado que una parte de las inversiones, principalmente las más voluminosas, llevan apareciendo en varios presupuestos consecutivos sin que hasta el momento se hayan convertido en realidad.

Reivindicación

El presidente del instituto, Francisco Millá, ha lamentado que la provincia esté arrastrando déficits inversores de envergadura tanto por parte del Gobierno central como por parte del autonómico, y ha instado a la sociedad civil alicantina a exigir que "esto no puede continuar así". Para el máximo responsable de Ineca "después de tantos años de déficit inversor, debería haber una discriminación positiva que lo pudiera compensar". Y se ha referido al jefe del Consell, Juanfran Pérez-Llorca, señalando que "él es de Alicante, ha sido alcalde de Finestrat y seguro que habrá vivido este problema. Hay que tener más ambición para combatirlo".