El Consell anuncia obras de modernización en nueve puertos de la provincia de Alicante

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación han acordado un inventario de obras de modernización a realizar en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, que en el caso de la provincia de Alicante afectarán a los puertos de Xábia, Moraira, Calp, La Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola, Torrevieja y Guardamar.

En Xábia se van a instalar tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera y luminarias de la lonja, se mejorarán las puertas exteriores del edificio de la lonja incrementando los niveles de eficiencia energética y condiciones sanitarias, se mejorarán las condiciones sanitarias y de seguridad en el pavimento de la lonja y la seguridad de las infraestructuras portuarias mediante la instalación de hidrantes para la red contra incendios.

Vista general del puerto de Altea. / DAVID REVENGA

En el puerto de Moraira se va a realizar una nueva canalización de agua potable y nuevas tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera. Además, se ha previsto mejorar y modernizar las infraestructuras de la lonja mediante la adecuación de la zona de subasta a nuevas demandas comerciales incrementando la calidad y el control de los productos.

Del mismo modo, en el puerto de Calp se han previsto mejoras en el muelle pesquero: puntos de toma eléctrica y agua, defensas, instalación de alumbrado público y barrera de control de accesos. Se adecuarán las puertas exteriores del edificio de la lonja, se climatizará el edificio de la lonja y se instalará sombraje en la zona de tendido de redes de pesca, además de mejorar el pavimento del edificio de la lonja.

Descarga de pescado en el puerto de La Vila Joiosa. / DAVID REVENGA

En Altea se hará una nueva canalización de agua potable y se instalarán tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera. Se climatizará también el edificio de la lonja para incrementar la eficiencia energética y mejorar las condiciones trabajo. En La Vila Joiosa se hará una nueva canalización de agua potable y se instalarán puntos-tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera.

Por su parte, en El Campello se van a mejorar los cerramientos exteriores de la lonja y se va a mejora su estructura para asegurar condiciones óptimas de trabajo, higiene y seguridad.

Pasajeros

Asimismo, Santa Pola dispondrá también de tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera, se mejorará el sombraje en la zona de tendido de redes de pesca y se modernizarán las infraestructuras portuarias mediante la instalación de un pantalán para el amarre de embarcaciones de artes menores, separándolo del tráfico de pasajeros a Tabarca.

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Torrevieja dispondrá de tomas de luz y agua en el muelle de la zona pesquera y Guardamar del Segura contará con suelo antideslizante con redefinición de las pendientes (para permitir una adecuada evacuación de aguas) y obras relacionadas (mejora de tuberías de desagüe), además de climatización del edificio de la lonja para incrementar la eficiencia energética y mejorar las condiciones de trabajo.