Pérez Llorca enmienda al Botànic y pone 10,35 millones al proyecto 42 Alicante de Fundación Telefónica

Las dudas sobre el proyecto 42 Alicante las ha despejado este lunes el presidente de la Generalitat Valenciana con la firma del acuerdo de intenciones con la Fundación Telefónica. Desde el Consell se han dado a conocer algunos de los detalles del documento con el que, sobre el papel, el Consell de Juanfran Pérez Llorca consuma una enmienda a la totalidad al Botànic, porque dota la iniciativa con 10,35 millones para un plazo de cuatro años y cede dos plantas en el edificio de Correos de la plaza Gabriel Miró de Alicante que ahora ocupa la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

El proyecto, anunciado en 2020 por Ximo Puig, es una propuesta que lleva el sello de la compañía y cuya denominación se repite en diferentes ciudades de España. Se trata de un campus de programación para formar a nuevos profesionales en tecnologías digitales. La firma, que se ha realizado en Madrid, la han protagonizado la directora de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar, y el propio jefe del Consell. De esta manera, Alicante se convertirá en la quinta localidad española con el campus 42. El modelo ofrece una metodología basada en el aprendizaje entre pares y la gamificación, es decir, deja abiertos los plazos y propone un enfoque práctico a partir de retos.

La fecha de arranque que se han marcado es 2027, año el que se abrirían las puertas a esta formación en competencias digitales y que prevé cubrir ámbitos como la inteligencia artificial, ciberseguridad, el desarrollo de software o la arquitectura de redes. Tras la firma del acuerdo, Pérez Llorca ha subrayado que la apertura de este campus reforzará la apuesta de la Comunitat Valenciana “por la industria de tecnología avanzada”. El objetivo, según ha explicado, es dar respuesta a las necesidades del mercado laboral, dado que alrededor de la mitad de las empresas del sector digital encuentra hoy dificultades para cubrir perfiles especializados.

Pérez Llorca e Isabel Salazar, tras la firma. / INFORMACIÓN

En este sentido, Pérez Llorca ha destacado la gratuidad de la propuesta, sin coste alguno para las personas matriculadas, que proporcionará competencias digitales y una salida laboral acorde a las necesidades del mercado: “Se trata de un modelo gratuito, accesible, que elimina barreras y que permite a cualquier persona, con independencia de su situación, acceder a una formación de calidad en el ámbito tecnológico”.

Por su parte, la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar ha puesto en valor el papel del proyecto como motor de empleo tecnológico en las disciplinas que hoy definen el mercado laboral: "En la era de la inteligencia artificial, 42 es, sin duda alguna, un referente formativo para los perfiles tecnológicos del mañana. No formamos usuarios de tecnología, formamos a quienes la desarrollan: a los perfiles que van a diseñar, entrenar y proteger los sistemas de inteligencia artificial, ciberseguridad y software que va a necesitar la economía de la Comunitat".

Empleabilidad

“Queremos que cuando alguien piense en talento digital, piense en Alicante, que cuando una empresa busque innovación, mire a la Comunitat Valenciana y que nuestros jóvenes no tengan que irse para encontrar oportunidades en la economía digital porque esas oportunidades ya las tendrán en su casa”, ha señalado Pérez Llorca.

Antes de la firma del acuerdo, y acompañado por el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, el president ha recorrido el campus 42 Madrid Fundación Telefónica, donde ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de sus estudiantes y conocer de primera mano el funcionamiento de este innovador modelo educativo.

En la visita institucional han participado también el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual; la directora adjunta a la Presidencia de Fundación Telefónica, Luisa Alli; el director del Territorio Este de Telefónica, José Manuel Casas, así como otros representantes de la compañía y de su fundación.

Un moento de la visita a las instalaciones de la Fundación Telefónica en Madrid. / INFORMACIÓN

El protocolo establece la voluntad de ambas entidades de colaborar en el impulso de actividades formativas orientadas a acelerar la transformación digital de la sociedad mediante la apertura y consolidación de 42 Alicante. El objetivo pasa por poner en marcha la primera "Piscina, el proceso de selección de 26 días de duración, durante la primera mitad del próximo año para que la actividad pueda comenzar cuanto antes".

Según han trasladado desde Presidencia, la iniciativa estará abierta a personas de perfiles diversos, si bien prestará una atención especial a la población joven con el objetivo de facilitar su incorporación a las profesiones digitales del futuro.

Otro de los ejes estratégicos del proyecto será el fortalecimiento de la colaboración entre administraciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación y sociedad civil para favorecer la transferencia de conocimiento y el desarrollo de iniciativas conjuntas. El acuerdo tendrá una duración mínima de cuatro años, prorrogable por periodos anuales.

Desde su fundación en París en 2013, 42 ha experimentado un gran crecimiento. Sus cifras globales oficiales reflejan el alcance de la que hoy es considerada la red de campus de programación gratuitos más grande del mundo, con 56 sedes activas distribuidas globalmente. La red tiene presencia en 32 países con más de 21.000 estudiantes.