Sentencia
El Supremo permite a las ETT contratar a personas en el extranjero y traerlas a trabajar a España
El Gobierno reformó en 2024 el reglamento de extranjería para prohibir la contratación en origen a las compañías de trabajo temporal y ahora el alto tribunal tacha de excesiva e ilegal la medida
Las empresas de trabajo temporal (ETT) podrán volver a ir a buscar personal al extranjero, contratarlos y traerlos a trabajar a España durante una temporada. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que invalida algunos aspectos de la reforma del reglamento de extranjería implementada en 2024 por el Gobierno y que vetaba específicamente la contratación en origen a las ETT. "La sentencia considera que el Gobierno introdujo esa limitación sin cobertura legal suficiente y sin justificar adecuadamente las razones de interés general que la sustentaban", explica el Consejo General del Poder Judicial a través de un comunicado emitido este lunes.
La reforma introducida hace dos años por el Gobierno y parcialmente invalidada por el Supremo restringía a las empresas de la actividad principal la potestad de contratar en origen. Esta fórmula es un recurso habitual de las compañías para paliar la escasez de determinados perfiles para sus ofertas laborales, ya sea por las malas condiciones que ofrecen, ya sea por la cualificación particular que exigen. Por ejemplo, parte de los temporeros o empleados de la construcción suelen venir directamente del extranjero. En este formato, las empresas que les van a buscar están obligadas a proveerles de un sitio donde dormir, gestionar los papeles con la Administración y garantizar que luego, una vez prestado el servicio, regresan a su país de origen.
Ahora todos estos trámites los podrá externalizar una corporación interesada en una ETT y que esta se encargue de proveerle de personal directamente traído de otros países para sus negocios. La fórmula de la contratación en origen permitió a empresas traer a lo largo de 2025 a un total de 25.767 personas nacidas en el extranjero y que faenaron durante un tiempo en españa, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de los programas de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO).
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Fuente: El Periódico
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