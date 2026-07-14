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El aeropuerto Alicante-Elche se instala en los 2 millones de pasajeros mensuales y apuntala el récord anual

La terminal supera los 10 millones de usuarios en el primer semestre y muestra una fortaleza en la tendencia del crecimiento de dos dígitos

El Aeropuerto de Alicante-Elche mantiene crecimiento y supera 10 millones de pasajeros en seis meses.

El Aeropuerto de Alicante-Elche mantiene crecimiento y supera 10 millones de pasajeros en seis meses.

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Ana Jover

Ana Jover

Alicante

Las estadísticas aeroportuarias de junio dejan dos tendencias consolidadas en la Costa Blanca. La primera que la probabilidad de superar los 20 millones de pasajeros anuales comienzan a ser una realidad y la segunda es que las previsiones de crecimiento conservadoras no van con el destino alicantino. El aeropuerto de Alicante-Elche cerró junio con más de 2,1 millones de pasajeros, lo que implica que el primer semestre pasaron por la terminal más de 10 millones de usuarios. Fiel a un perfil internacional y, para más señas británico, el Miguel Hernández crece un 10,5 % más que el mismo mes de 2025 gracias a los 13.153 vuelos gestionados.

Si se entra al detalle, las cifras continúan dando vértigo. El aeropuerto registró un total de 2.123.528 pasajeros el pasado mes. El principal motivo está en la llegada de usuarios de otras nacionalidades que, de acuerdo con los datos de Aena, continúa su senda ascendente. En junio creció un 11,3 %, con 1.880.424 viajeros. Por otra parte, el tráfico nacional registró 242.702 viajeros, un 5,6 % más, un dato no menor, porque supone la recuperación del consumidor nacional y que las aperturas de nuevos destinos han calado en la población residente.

Reino Unido encabezó el tráfico en el arranque del verano con más de 700.000 viajeros; seguido de Alemania, con cerca de 128.000; Polonia, con alrededor de 118.000; y Países Bajos, con más de 112.000. En cuanto a los vuelos operados durante junio, se gestionaron un total de 13.153 movimientos, lo que implica un aumento del 12,1 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

En el acumulado, el Miguel Hernández registró un total de 10.061.138 pasajeros durante los seis primeros meses del año, un 9,3 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y junio sumaron un total de 63.978 movimientos, un 9,5% más en relación con el mismo periodo de 2025.

Dos pasajeros miran el panel informativo.

Dos pasajeros miran el panel informativo. / AXEL ALVAREZ

Global

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de junio de 2026 con 36.998.573 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8% más que en 2025; y transportaron 119.430 toneladas de mercancía, que se mantiene estable respecto al año pasado.

En términos acumulados, en el primer semestre de 2026 han pasado por los aeropuertos del grupo 189.964.768 pasajeros (un 3,9% más que en 2025); se registraron 1.636.701 movimientos de aeronaves (+3,2%); y se transportaron 739.612 toneladas de mercancía, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2025.

En lo que es exclusivamente el ámbito nacional, las terminales aeroportuarias acumulan en el primer semestre 156.246.234 viajeros (un 3,7 % más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en el primer semestre del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,5%. Además, se operaron 1.332.699 movimientos de aeronaves (+4%) y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025.

Noticias relacionadas y más

En el mes de junio, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 31.639.672 pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 266.076 movimientos de aeronaves, un 5,9% más que en junio de 2025, y se transportaron 107.503 toneladas de mercancía, un 0,1% menos que en junio del año pasado.

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