Alicante suma 11.400 trabajadores extranjeros en solo dos meses por la regularización de inmigrantes

El proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central ha disparado las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Alicante. Nada menos que 11.400 se han formalizado entre los meses de mayo y junio, lo que ha servido para alcanzar un nuevo récord de 159.359 trabajadores foráneos en este territorio. Sectores como la hostelería, el comercio y la construcción son los que concentran la mayor presencia de empleados procedentes de otros países.

Si bien la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social muestra un gran dinamismo desde el inicio del año, el ritmo de incremento se ha intensificado de manera más que significativa desde finales del mes de abril, a raíz de la puesta en marcha del proceso impulsado por el Ejecutivo, el cual ha propiciado la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes a nivel nacional. Una tendencia que también se ha registrado en el caso de la provincia de Alicante.

Camareros atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

Y como muestra un botón. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en dos meses se han afiliado en territorio alicantino 11.396 extranjeros, de los cuales 4.358 corresponden a mayo y 7.038 en junio, lo que ha servido para situar la cifra total en un nuevo máximo histórico, en este caso de 159.359 trabajadores foráneos.

Con estas incorporaciones, la variación anual es de 20.574 nuevos afiliados, lo que supone un incremento del 14,82 %. Esta cifra también pone en evidencia la aceleración que ha registrado la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, dado que, como queda dicho, en solo dos meses se han registrado 11.396 incorporaciones, mientras que en los diez restantes, es decir, antes del inicio del proceso, "solo" se habían registrado 9.178.

Más hombres

En lo que respecta a la procedencia de los trabajadores inmigrantes, de los 159.359 que se contabilizan en la provincia, 110.357 proceden de países de fuera de la Unión Europea (UE), mientras que los restantes 49.002 son del ámbito comunitario. Otro dato significativo es el relativo al género, toda vez que del total de afiliados a la Seguridad Social, 90.703 son hombres y 68.656 mujeres.

Tras el incremento registrado, hay que destacar que los trabajadores procedentes de otros países representan el 19,77 % del total de 805.966 cotizantes que se contabilizan en la actualidad en la provincia de Alicante.

La hostelería es uno de los sectores que congrega la mayor parte del empleo extranjero. / AXEL ALVAREZ

El informe no ofrece datos provinciales en lo que respecta a los oficios en los que desarrollan su actividad laboral los trabajadores extranjeros, aunque los autonómicos sí que sirven de orientación. Así, en la Comunidad Valenciana, donde entre mayo y junio se han registrado 18.265 afiliaciones que han permitido alcanzar un baremo total de 416.267 trabajadores foráneos, son los servicios los que figuran en primera posición.

La hostelería, en concreto, lidera el ránking con 87.984 empleados, seguidos por los 58.199 del comercio al por mayor y al por menor. A continuación aparecen los 46.381 de la construcción, los 31.966 de las actividades administrativas y servicios auxiliares y los 31.786 de la industria manufacturera. También destacan los 25.940 del transporte y el almacenamiento, los 22.112 de la agricultura y los 13.780 de las actividades sanitarias y los servicios sociales.

Procedencia

En lo que respecta a la procedencia por países, en el caso de los no pertenecientes a la Unión Europea son mayoritarios los colombianos, seguidos por los marroquíes, los venezolanos, los ucranianos, los chinos, los británicos y los argentinos. En los países comunitarios lideran el ranking los rumanos, apareciendo a continuación los italianos, los búlgaros, los franceses, los holandeses, los alemanes, los polacos y los portugueses.

Este incremento de la afiliación extranjera se ha producido también en un contexto en el que se están batiendo récords de empleo a todos los niveles a nivel nacional y también provincial, donde el turismo está resultando determinante en el incremento de la afiliación. De ahí que el grueso de las afiliaciones se concentren tanto en la hostelería como en el comercio, actividades íntimamente vinculadas a este sector.

La construcción también atrae a los trabajadores foráneos. / AXEL ALVAREZ

En el conjunto de España, por otro lado, se contabilizan en la actualidad 3.446.178 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que representan 86.630 ocupados más que en el mes anterior y 350.163 más que hace un año. Este dato sitúa la variación interanual en un 11,31 %, cuando el conjunto de la afiliación ha crecido un 2,8 %.

La ministra Elma Saiz ha destacado que "la afiliación extranjera sostiene sectores estratégicos como los cuidados, la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte o la sanidad y lo vemos en los datos de afiliación por sectores".

De igual forma, ha puesto en valor el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 87,8 % del total. En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 12,2 % mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 12,3 %.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa por encima de los 525.000, lo que supone un 7,9 % más que hace un año. En este sentido, cabe subrayar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como telecomunicaciones y programación informática. También es muy importante su representación en otras actividades, como las de hogares, hostelería, las administrativas, las inmobiliarias y las de construcción.