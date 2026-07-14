La asociación de cruceros espera "pescar" nuevas navieras con el gancho del congreso CLIA

A punto de cumplir diez años, la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros ha celebrado su asamblea general de la que ha partido la nueva hoja de ruta y, sobre todo, la celebración de que la ciudad alicantina albergue el próximo congreso europeo de las navieras del sector conocido como CLIA European Cruise Summit. Desde la organización, han subrayado este hito y lo ha situado como escenario para captar nuevas compañías para escalas y salidas.

"Estamos hablando de una oportunidad única para reforzar nuestra imagen internacional, consolidar la confianza de las navieras, atraer nuevas escalas, incrementar operaciones de puerto base y acelerar el crecimiento del turismo de cruceros durante los próximos años", han señalado fuentes de la asociación. El evento, que se celebrará del 8 al 11 de marzo, congregará a directivos de las navieras, responsables políticos y portuarios, autoridades turísticas y representantes del sector marítimo a nivel europeo y mundial y ya ha tenido sus efectos en la asociación provincial que ha adaptado su calendario de actividades y trabajo para darle todo el boato a este certamen internacional.

En la asamblea de la asociación de cruceros de Alicante se ha presentado la memoria y el plan de actividades. / INFORMACIÓN

El director de la asociación, Roberto Martínez, ha reconocido que es, precisamente, el formato "experiencia" el más demandado, lo que permite que gran parte de los pasajeros que desembarcan acudan a otros puntos de la provincia. La estimación que manejan a partir de las encuestas y de la información de las navieras es de una relación 60/40, donde la mayoría de los usuarios se quedan en Alicante y el resto optan por alternativas. De cara al próximo año, el 2027 se prevé con crecimientos y por lo tanto, al final de la reunión ha quedado una sensación de optimismo moderado, donde el aumento de escalas y pasajeros se da por hecho, si bien han señalado que es pronto para fijar un dato.

En la actualidad, el puerto de Alicante cuenta con el atraque de 25 compañías con MSC como principal actor. Este hecho es el que está detrás del crecimiento de estos últimos años, pues las escalas previstas ya superan el centenar (115) y más de 320.000 cruceristas a finales de 2026. Así, se ha destacado que Alicante "ha superado las 600 escalas acumuladas desde 2017, ha atendido a decenas de miles de cruceristas a través de servicios especializados, ha impulsado una red de más de 120 establecimientos integrados en Alicante Cruise Friendly, ha generado decenas de materiales promocionales y ha fortalecido una gobernanza colaborativa que ya es observada como referencia por otros destinos.

Al final de la asamblea de la asociación de cruceros se ha hecho una foto de familia. / INFORMACIÓN

Balance

Respecto a las cifras de este ejercicio, se ha destacado que los datos "consolidan el posicionamiento de Alicante y la Costa Blanca como uno de los destinos emergentes más importantes del Mediterráneo occidental. Pero el verdadero reto no consiste únicamente en recibir más visitantes, sino conseguir que cada escala genere más riqueza, más oportunidades empresariales y un mayor beneficio para toda la provincia".

En la rendición de cuentas, la organización ha expuesto el crecimiento de masa asociativa. "El año 2025 se cerró con 137 asociados en total" y una red que se considera clave en el crecimiento ordenado de la terminal. Otro de los grandes ejes será la incorporación de nuevas tecnologías al servicio del destino. La inteligencia artificial, el análisis predictivo, la digitalización y la gestión inteligente de datos se entienden como herramientas reales de planificación. "Queremos conocer mejor al visitante. Anticipar comportamientos. Gestionar mejor los flujos turísticos. Reducir la congestión. Mejorar la movilidad. Y ofrecer una experiencia cada vez más personalizada tanto al crucerista como al residente", han apuntado.