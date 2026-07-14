Cecotec planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia

La empresa valenciana de electrodomésticos Cecotec ha firmado un acuerdo estratégico con Casas inHAUS, empresa líder en construcción industrializada con más de 14 años de experiencia, para ampliar su capacidad industrial y tecnológica, sentando así las bases para levantar una gigafactoría en la Comunitat Valenciana con una capacidad de construcción prevista de 6.000 viviendas anuales.

La alianza conlleva la apertura, en un periodo de tres años, de una de las mayores plantas de construcción industrializada de Europa, que requerirá un desembolso de 100 millones de euros y supondrá la generación de 4.000 nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La instalación trasladará al sector de la construcción los elevados niveles de automatización, robotización y digitalización propios de otras industrias, según destaca Cecotec. "Este alto grado de tecnificación permitirá concentrar eficientemente todo el proceso constructivo en un plazo de apenas tres meses. Una vez completada su puesta en marcha, la capacidad alcanzará los 500.000 m² anuales de construcción industrializada, equivalente a unas 6.000 viviendas al año", añade.

La planta estará preparada para construir desde viviendas unifamiliares exclusivas hasta promociones residenciales, edificios plurifamiliares u hoteles de alta gama mediante un sistema de construcción industrializada de grado 6, en el que aproximadamente el 95 % del edificio se fabrica en un entorno industrial antes de su implantación en parcela.

La gigafactoría estará al servicio de promotores, administraciones públicas, inversores y otros profesionales del sector, tanto nacionales como internacionales, que necesitan un sistema constructivo capaz de ofrecer certidumbre en costes y plazos, reduciendo significativamente los tiempos de entrega y eliminando los riesgos de inflación.

Promoción de la empresa Cecotec / Levante EMV

Ubicación: Valencia

Para albergar un proyecto de estas características, Cecotec y Casas inHAUS apuestan por Valencia como centro estratégico de operaciones. La combinación de un denso tejido industrial, la conexión directa con la industria cerámica, una excelente capacidad logística y grandes conexiones internacionales, convierten a esta provincia en un entorno especialmente favorable para consolidarse como uno de los principales polos europeos de la construcción industrializada.

En paralelo, ya se está avanzando en el análisis de distintas ubicaciones para la futura gigafactoría, estudiando suelos industriales de gran superficie que permitan albergar este proyecto.

Modelo industrial

La compañía Cecotec subraya que el proyecto refleja la apuesta del grupo por trasladar modelos industriales altamente eficientes a nuevos sectores de actividad. Esta visión comenzó a materializarse a través de CecoHomes, su división arquitectónica, que inició su actividad a finales de 2022 con el objetivo de trasladar el modelo de éxito de Cecotec desde el sector de los electrodomésticos al inmobiliario, manteniendo su filosofía de ofrecer la última innovación a precios justos, según asegura la empresa.

Así lo subraya César Orts, fundador y CEO de Cecotec: “La vivienda representa uno de los grandes retos de nuestra sociedad y la industrialización será una herramienta fundamental para aumentar la capacidad productiva del sector. En Casas inHAUS hemos encontrado un equipo con experiencia, una tecnología contrastada y una visión compartida sobre cómo escalar este modelo industrial para llevarlo mucho más lejos”.

Promoción de la empresa Cecotec en Torrent. / Levante-EMV

Sinergias

La inversión de Cecotec llega en un momento de fuerte crecimiento para Casas inHAUS. La compañía acumula ya más de 46 millones de euros en ventas este 2026 y espera alcanzar los 100 millones de euros a final de año, lo que supone un crecimiento cercano al 400% respecto al ejercicio anterior, consolidando su posición de liderazgo nacional en construcción industrializada y confirmando que la industrialización es la vanguardia de la vivienda.

Una promoción de la empresa Cecotec / Levante EMV

Sobre este acuerdo, Rubén Navarro, CEO y cofundador de Casas inHAUS, señala: “Durante años hemos demostrado que es posible combinar arquitectura, diseño, industrialización y calidad constructiva en un mismo producto. Esta alianza nos permite acelerar una hoja de ruta que llevamos tiempo preparando y dar un salto de escala para responder a una demanda creciente tanto de particulares como de promotores e inversores”.

Por su parte, Sergio Navarro, cofundador de Casas inHAUS, destaca: “La entrada de Cecotec nos permite acelerar un proyecto que va mucho más allá del crecimiento de Casas inHAUS. Nuestro objetivo es contribuir a transformar la forma de construir en Europa mediante una gran infraestructura industrial capaz de responder a los retos de vivienda de las próximas décadas”.

La operación ha contado con el asesoramiento de No Limits Advisory, firma especializada en operaciones corporativas y financiación empresarial. Su fundador, Javier Jiménez, ha participado activamente en la estructuración y ejecución del acuerdo.

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Trayectoria

Cecotec fue fundada por los hermanos César y José Orts y ha experimentado un fuerte crecimiento en la última década, pasando de facturar 16 millones de euros a superar los 528 millones en 2025. Actualmente comercializa más de 7.000 referencias en múltiples categorías de producto, cuenta con presencia internacional en más de 50 países y dispone de filiales propias en Francia, Italia, Alemania, Irlanda y Hong Kong. En los últimos años, el grupo ha iniciado un proceso de diversificación hacia nuevos sectores estratégicos, entre ellos la construcción, a través de iniciativas como CecoHomes.