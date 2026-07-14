Lion Capital Group conquista Alicante y se consolida en el Top 3 de la intermediación inmobiliaria
La compañía valenciana afianza el éxito de su primera oficina fuera de la capital del Turia tras superar los 22 millones de euros en volumen de ventas durante sus primeros ocho meses de actividad, validando un modelo de negocio que impulsa su crecimiento en el litoral mediterráneo
Eduardo Enric
Lion Capital Group consolida su estrategia de expansión con el crecimiento de su oficina de Alicante, la primera apertura de la compañía fuera de Valencia. En apenas ocho meses de actividad, la sede alicantina ha cerrado 74 operaciones inmobiliarias y ha superado los 22.2 millones de euros en volumen de ventas y un ticket medio de más de 315.000 euros por operación. Unos resultados que han posicionado a la compañía en el Top 3 de las agencias inmobiliarias de la provincia, con la clara ambición de liderar el mercado a corto plazo.
Alicante, un mercado estratégico para el crecimiento de la compañía
La elección de Alicante como primer destino de expansión respondió a una estrategia previamente definida. Tras consolidar sus procesos, sistemas y capacidad operativa en Valencia, Lion Capital Group identificó en la provincia un mercado con un amplio recorrido para el segmento residencial de alto standing y una fuerte demanda tanto nacional como internacional.
"El objetivo durante este primer año no era puramente económico, sino de validación. Queríamos comprobar que nuestro modelo de negocio, diferente y diferencial en todos los ámbitos, desde el marketing hasta el departamento comercial, era replicable. Queríamos que entrar en la oficina de Alicante se sintiese exactamente igual que entrar en Valencia. Y lo hemos conseguido", explica Jorge López, CEO de Lion Capital Group.
Actualmente, la oficina de Alicante gestiona una cartera activa de más de 180 propiedades, con un área de actuación que abarca desde Orihuela hasta Benidorm. Aunque la compañía trabaja con inmuebles dirigidos a distintos perfiles de comprador, una parte significativa de su actividad se concentra en el segmento premium, donde comercializa viviendas con un valor comprendido entre los 500.000 euros y los 4 millones de euros.
La expansión también ha permitido trasladar a Alicante una de las principales fortalezas de Lion Capital Group: su estructura in-house. La compañía cuenta con departamentos propios especializados en marketing, operaciones y asesoramiento legal, lo que permite ofrecer un acompañamiento continuo durante todo el proceso de compraventa y mantener unos estándares homogéneos de calidad en todas sus oficinas.
Liderazgo y expansión en el horizonte
La consolidación de la oficina de Alicante supone un nuevo impulso para la estrategia de crecimiento de Lion Capital Group. La validación del modelo operativo fuera de Valencia ha permitido acelerar la hoja de ruta de la compañía y avanzar en nuevas aperturas como la reciente inauguración en Castellón en abril de 2026, reforzando su posicionamiento en algunos de los mercados inmobiliarios con mayor actividad del país.
En los próximos años, la compañía continuará ampliando su presencia territorial con el objetivo de convertirse en una de las firmas de referencia del sector inmobiliario en la costa mediterránea, manteniendo un modelo basado en la especialización, la innovación y la excelencia en el servicio al cliente.
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