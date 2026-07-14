Terciario reivindica los servicios avanzados como aliado para mejorar la competitividad en las empresas alicantinas

La sede de CEV Alicante ha acogido este martes la asamblea general de Terciario Avanzado. La jornada ha servido para hacer balance del último ejercicio y presentar las principales líneas de trabajo para los próximos meses de la organización. Así, se han constituido tres nuevas comisiones permanentes de trabajo, especializadas en Digitalización e Innovación, Relaciones Laborales y Talento y Ecosistema Inmobiliario.

Estas comisiones nacen con el objetivo de favorecer una mayor participación de los asociados, impulsar proyectos específicos para cada ámbito de actividad y reforzar la capacidad de representación de la asociación. Al frente de de la primera estará Dani Compaño (Recursos en la Red), como presidente, acompañado por Pablo Campos (Sumamoos) como vicepresidente, Por otra parte, Pablo Sirera (Legis Consultores) presidirá la de Relaciones Laborales y Talento, junto a Juan Pablo Martínez (Eneas Consultores) como vicepresidente; y , por último, Gloria Pareja (Sánchez Butrón Abogados), que presidirá el grupo de Ecosistema Inmobiliario, con Alfonso García (AllGPM) como vicepresidente.

Asimismo, se avanzaron algunas de las iniciativas que marcarán la agenda de Terciario Avanzado. Entre ellas está una nueva edición de los Premios Alfil, el encuentro Tech4Industria, la elaboración del Barómetro de Inteligencia Artificial junto a la CEV y nuevas acciones de colaboración con asociaciones empresariales de la provincia. Durante la asamblea, los asociados aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y el presupuesto para 2026, presentados por el tesorero de la asociación, Pablo Sirera, así como el alta de los nuevos asociados (Innor, Expeinnova, Argo Luxe Estate, Inversiones 4 de julio, Genion y Crea360), y la ratificación de los nuevos miembros de la junta directiva.

Eduardo Pascual y Marino Torres, durante la clausura de la asamblea de Terciario Avanzado. / INFORMACIÓN

Un papel por jugar en el entorno digital Durante su intervención, su presidente Mariano Torres trasladó a los asociados las primeras conclusiones de un proceso de reflexión estratégica desarrollado durante los últimos meses con la participación de profesionales, asociados y, próximamente, del Consejo Asesor. Un trabajo que busca definir el posicionamiento de Terciario Avanzado y reforzar la identidad de un sector formado por empresas de consultoría, tecnología, ingeniería, comunicación, recursos humanos, servicios jurídicos y otros servicios profesionales especializados. Uno de los principales ejes gira en torno al impacto de la inteligencia artificial sobre las empresas del conocimiento. Según explicó Torres, el verdadero cambio no reside únicamente en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, sino en la evolución del valor que aportan los servicios profesionales. "La inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de trabajar. Nuestro reto ya no será acceder al conocimiento, sino saber convertirlo en mejores decisiones para nuestros clientes.", señaló. Terciario también pone el foco en la necesidad de construir una identidad compartida para un sector que, pese a desempeñar un papel decisivo en la modernización y competitividad de las empresas, todavía carece de un posicionamiento claramente reconocido dentro del tejido económico. En este sentido, Terciario Avanzado defiende que los servicios avanzados deben consolidarse como un sector estratégico capaz de acompañar la transformación de la industria, el turismo, el comercio, la construcción y el resto de las actividades productivas de la provincia. "Durante muchos años hemos ayudado a transformar otros sectores. Ahora ha llegado el momento de construir también la identidad del nuestro. Queremos que los servicios avanzados ocupen el lugar que les corresponde dentro del modelo económico de la provincia, porque cada vez serán más determinantes para la competitividad de nuestras empresas", afirmó Mariano Torres.

La asamblea sirvió también para hacer balance. Desde la asociación, destacaron los "Diálogos para el Futuro", los encuentros 12+1 y "Voces Avanzadas", iniciativas orientadas a generar conocimiento, fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer la conexión entre empresas, instituciones y profesionales. A ello se suma el refuerzo de la presencia institucional en la patronal (CEV), participando tanto en sus órganos de gobierno como en diferentes comisiones de trabajo para trasladar la visión del sector allí donde se debaten las principales cuestiones que afectan al tejido empresarial.

En la jornada participaron la secretaria general de CEV Alicante, Reme Cerdan, y Nacho Nicora, director del centro de empresas en Alicante de CaixaBank, entidad patrocinadora del encuentro. El cierre institucional corrió a cargo del secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, quien compartió con los asistentes la visión de la Generalitat sobre los retos de la innovación y la transformación empresarial.