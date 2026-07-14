TM Grupo Inmobiliario duplica beneficios y aumenta su facturación hasta los 318 millones

La cartera de proyectos de TM Grupo Inmobiliario se ha convertido en algo más que un activo. El holding alicantino ha cerrado uno de sus mejores ejercicios económicos con una facturación de 318 millones, lo que supone un 24 % respecto a 2024. Además, alcanza unos beneficios operativos (EBITDA) superior a los 64 millones de euros, lo que supone el doble que el pasado año. Desde la empresa se han destacado dos aspectos: la fortaleza de contar con unos fondos propios de 496 millones de euros y el cumplimiento de la hoja de ruta estratégica.

Con los números en la mano, la compañía de la familia Serna refuerza su posición como la compañía de referencia en el sector del turismo residencial en España. La firma de Torrevieja ha sabido acelerar sus iniciativas en un momento en el que el mercado está demostrando un apetito feroz. "El crecimiento del ejercicio se apoyó en la fortaleza de la demanda residencial, la mejora de la rentabilidad operativa y una posición financiera especialmente sólida", señalan.

Así, confirman que durante 2025, el grupo siguió reforzando su cartera de actividad, con un incremento del 84 % en promociones en curso, hasta los 106 millones de euros, y "un aumento del 30 % en las cantidades entregadas a cuenta por clientes, hasta los 145 millones, una cifra que refleja un importante número de ventas ya comprometidas y aporta visibilidad sobre las entregas futuras".

La base de la torre residencial en Benidorm se completó antes del verano. / PILAR CORTES

En esta línea, cabe recordar las iniciativas estratégicas de renombre que se han ido dando a conocer y que en el caso de Benidorm ya cobran forman. Se trata de la TM Tower, llamado a ser el residencial más alto de Europa y que ha servido para proyectar la marca en mercados internacionales. De hecho, la cartera de clientes tiene pasaporte. El otro nombre propio del grupo es Distrito Xcalacoco Beach, que se va a desarrollar en México.

Fuera de la esfera del negocio, hay otras dos propuestas que encajan en esa hoja de ruta. La primera para TM es la nueva sede corporativa en Torrevieja y la segunda, es la renovación de su alianza con el Valencia CF como Main Global Partner y que está abriendo negocio en Europa.

Pablo Serna, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario, señala que “2025 ha sido un ejercicio clave para TM. Hemos crecido en facturación y ebitda, reforzado nuestra posición financiera y puesto en marcha proyectos que marcarán el futuro de la compañía, como TM Tower en Benidorm, Distrito Xcalacoco Beach en México y nuestra nueva sede corporativa”.

“Llegamos a la segunda parte de nuestro Plan Horizonte TM 2027 con una compañía más sólida, más internacional y con una cartera de proyectos que nos permite seguir liderando el turismo residencial desde el Mediterráneo. Todo ello manteniendo nuestro compromiso con un crecimiento responsable y que genera valor real a las personas y al territorio”, añade.

Recreación de la nueva sede de TM en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Ventas en cifras

La mejora del ejercicio no se explica solo por el crecimiento de los ingresos. Desde el grupo inmobiliario señalan que el EBITDA superó los 64 millones de euros, un 84 % más que en 2024 gracias al control que se ha realizado sobre la estructura de costes y trasladando el buen comportamiento comercial a la cuenta de resultados. "Las ventas de promoción aumentaron un 28 %, hasta los 254 millones de euros, impulsadas por la fortaleza de la demanda residencial en las principales zonas de actuación de la compañía. El negocio promotor en España continuó siendo el principal motor del Grupo, con el 80 % de la cifra de negocio consolidada", apuntan.

El reto ahora se sitúa en el umbral de 2027 para los que la empresa prevé superar los 1.100 millones de euros de facturación acumulada desde 2024. Esta afirmación la respaldan sobre la base de contar con un "banco de suelo de alrededor de un millón de metros cuadrados y mantener una cartera de emplazamientos estratégicos en el litoral mediterráneo, especialmente en zonas de alta demanda residencial y turística".

Diversificación

Aunque la actividad promotora sigue siendo el corazón y la fuerza de la empresa (80 % de la cifra de negocio), la diversificación es una carta que el holding torrevejense va abriendo poco a poco. Por un lado, está el frente hotelero. La división de TM en México en este sector, operada bajo la marca The Fives Hotels & Residences, aportó el 20% de la cifra de negocio consolidada, en torno a 60 millones de euros, y registró un crecimiento del 9 % durante el ejercicio.

Recreación del residencial que se proyecta en México. / INFORMACIÓN

La Riviera Maya está enmarcada en el segmento premium y ha facilitado el desembarco de la línea inmobiliaria. Distrito Xcalacoco Beach, ubicado en Playa del Carmen, contempla 275 viviendas y una inversión de 65 millones de dólares. La primera fase compuesta por 90 viviendas se ha vendido prácticamente al completo y ya se ha lanzado con éxito la segunda fase de este proyecto residencial, que está teniendo como clientes al mercado mexicano, estadounidense y español.

Por otra parte, está el impulso hacia la división agraria. La marca Las Moreras Fruit & Veggies, especializada en la producción y comercialización de cítricos, se ha centrado en la exporrtación hacia la UE, si bien no se han precisado los datos de negocio.

En la presentación de resultados, la compañía alicantina destaca los objetivos de responsabilidad corporativa. El grupo reporta más del 90 % de cumplimiento de su II Plan Director con 50 compromisos ambientales, sociales y de buen gobierno. Este avance fue reconocido en 2025 con el Premio Asprima-Sima a la Empresa con Mejor Progreso ESG.