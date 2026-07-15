Concurso para la reforma interior de la sede del Colegio de Graduados Sociales de Alicante

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante ha convocado un concurso de arquitectura para la reforma interior de la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante, una iniciativa destinada a seleccionar la mejor propuesta de anteproyecto para la renovación de sus espacios interiores.

El CTAA ha publicado el concurso de arquitectura, que tiene como objetivo seleccionar la mejor propuesta para redactar el anteproyecto de reforma interior del inmueble, atendiendo a criterios de calidad arquitectónica, viabilidad técnica, funcionalidad, operatividad y sostenibilidad económica y constructiva.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la arquitectura y estudios interesados en participar en un procedimiento organizado, transparente y sujeto a las bases publicadas por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

El cartel para difundir el concurso. / INFORMACION

Además, el procedimiento abierto con jurado permitirá valorar las propuestas presentadas y elegir la solución más adecuada para adaptar la sede colegial a las necesidades del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante. Las bases establecen que el proyecto deberá responder a una unidad funcional y coordinar las distintas prestaciones necesarias para el diseño y la futura ejecución de la reforma.

En cuanto el plazo para formular consultas finalizará el 22 de julio, mientras que las respuestas se publicarán el 31 de julio en la web del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y tendrán carácter aclaratorio o, en su caso, de ampliación de las bases, sin modificar su contenido.

Propuestas

Posteriormente, el plazo de presentación de propuestas concluirá el 13 de octubre de 2026, tres meses después de la publicación de la convocatoria. El proceso de selección contará con la participación del colectivo de colegiadas y colegiados del centro objeto de la reforma y tendrá una duración aproximada de cuatro meses desde el cierre del plazo de presentación.

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Finalmente, la resolución del concurso está prevista para el 15 de febrero de 2027. El acta de valoración del jurado se publicará el 22 de febrero; los participantes dispondrán hasta el 1 de marzo para presentar la documentación complementaria, y el acta final se hará pública el 8 de marzo de 2027.