Los robos en el campo bajan un 31 % en la provincia de Alicante

Los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Alicante descendieron un 31,4 % durante 2025 respecto al ejercicio anterior, al pasar de 232 a 159. Así lo ha revelado La Unió Llauradora y Ramadera que, si bien se congratula por este hecho, lamenta al mismo tiempo que los delitos esclarecidos también se hayan reducido, hasta el punto de que solo en dos de cada diez se haya podido localizar a los culpables.

Los robos y hurtos descendieron en la Comunidad Valenciana casi un 30% durante 2025, al pasar de 1.333 a 938 en 2025, según los últimos datos del Ministerio del Interior analizados por La Unió Llauradora i Ramadera. No obstante, la organización agraria muestra su preocupación por lo que considera importante descenso de la eficacia policial en el esclarecimiento de estos delitos. En 2025 se resolvieron 213 casos, frente a los 327 de 2024, lo que supone una caída del 35 %. A tenor de los datos, apunta La Unió, se desprende que solo dos de cada diez robos se esclarecen finalmente en la Comunitat Valenciana.

Por provincias, Valencia continuó concentrando el mayor número de robos en explotaciones agrarias durante 2025, con 610 hechos conocidos en 2025, un 30,7 % menos que los 880 registrados en 2024. Sin embargo, los delitos esclarecidos descendieron de 215 a 132, lo que representa una caída del 38,6 %. La provincia de Valencia, tras la de Almería (666) es donde se producen más robos de España.

Dos guardia civiles interceptando sendos vehículos con naranjas robadas. / INFORMACION

En las comarcas de Alicante, los robos bajaron de los 232 de 2024 a los 159 de 2024, un 31,4 % menos, mientras que los esclarecimientos pasaron de 78 a 53, lo que supone un descenso del 32 %.

Por su parte, la provincia de Castellón registró 221 robos conocidos en 2024 por los 169 de 2025, lo que representa una bajada del 23,5 %. En cuanto a los delitos esclarecidos también descendieron, pasando de 34 a 28, un 17,6 % menos.

La Unió destaca que los datos de número de robos son hechos conocidos, lo que presupone que suceden otros tantos robos que no son denunciados, en muchas ocasiones por el engorro burocrático que supone para los agricultores y ganaderos.

Refuerzos

La organización considera que estos datos ponen de manifiesto que, aunque la presión policial ha contribuido a reducir el número de robos respecto a hace cinco años, resulta imprescindible reforzar los recursos destinados a la investigación y resolución de estos delitos, especialmente en las zonas rurales, para incrementar el porcentaje de esclarecimiento y evitar la sensación de impunidad que sufren los agricultores y ganaderos valencianos.

Noticias relacionadas

La organización reclama mantener y reforzar los efectivos especializados, como los equipos Roca de la Guardia Civil, así como intensificar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para proteger las explotaciones agrarias y garantizar la seguridad en el medio rural.